E jale în intersecția de la Mărgineni

Sunt sigur că ați mai primit sesizări pe problema intersecției de la Mărgineni spre Hemeiuș, dar cum tot nu se rezolvă nimic, am zis că să încerc și eu.

Zilnic intersecția asta este străbătută cred că de mii de mașini. Și tot zilnic, mai ales în orele de vârf, stăm acolo zeci de minute, dacă nu și mai mult.

Nu știu exact de cine ține bucata aia de drum, dar e clar că trebuie rezolvată problema pentru fluidixarea traficului. Acum mai vine și vremea rece.

Zilele astea, de exemplu, cu ploia asta continuă, traficul pare și mai greu. Cum să facem să rezolvăm problema asta?

Codrin Iftimia

„Bacăul vorbește” este spațiul dedicat pe site-ul Deșteptarea unde vocea comunității prinde glas. Cititorii pot împărtăși opinii despre municipiul Bacău și întreg județul, contribuind la o dezbatere deschisă și relevantă.



Ziarul Deșteptarea te ajută să fii auzit! Fă-ți cunoscute ideile, semnalează problemele, transmite așteptările sau bucură-te de succesele cotidiene alături de ceilalți cititori.

Bacăul vorbește! Spune-ți părerea!