Elevii corului Liceului Tehologic „Jacques M. Elias" din Sascut, condus de prof. Luminiţa Graur, au adus, prin colinde tradiţionale şi brad împodobit (dăruit de părintele Saviţă Graur, preot al Parohiei „Izvorul Tămăduirii" și „Sfinții Martiri Brâncoveni" Sascut-Târg), vestea Naşterii Domnului Nostru Iisus Hristos la „Aşezământul Geosic pentru bunici" din Sascut. Această activitate a avut drept scop, prin creaţii ale folclorului nostru, să trezească, în sufletul şi în mintea copiilor, dragostea pentru folclor şi tradiţii, dar şi respectul pentru cei ce le-au creat, străbunii noştri. Ele formează, la copii, dragostea şi preţuirea pentru folclorul autentic şi nevoia de a oferi, în dar, un gând frumos celor dragi lor, amintindu-le cât de mult înseamnă aceștia pentru ei.

