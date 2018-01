Vești bune pentru băcăuanii care vor intenționa să-și achiziționeze o mașină la mâna a doua și vor să-i cunoască dinainte istoricul. Astfel, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a anunțat începerea unei serii de colaborări cu Registrul Auto Român (RAR) pentru implementarea unor proiecte extrem de importante care vizează autovehiculele din România. Unul dintre acestea se referă la un serviciu care va fi pus la dispoziție, în curând, de RAR pentru o informare rapidă, corectă și transparentă a cumpărătorilor de autovehicule la mana a doua. „Practic, printr-un SMS transmis către Registrul Auto Român, cumpărătorii pot afla date despre istoricul de kilometri ai unui autovehicul, eventuale deficiențe avute în timp ale acestuia, precum și informații generale despre daunele înregistrate de către acel autovehicul”, au transmis reprezentanții ASF. Serviciul va fi implementat în contextul în care, în ultimii ani, piața auto second hand din România a fost subiectul unor dezbateri aprinse cu privire la falsificarea sau ascunderea unor informații relevante asupra uzurii sau stării tehnice a unui autovehicul. Autoritatea de Supraveghere Financiară, în limitele furnizării unor informații care se supun reglementărilor de protecție a datelor, va sprijini acest proiect prin transmiterea de informații privind cazierul de daune al fiecărui autovehicul pentru care a fost deschis vreun dosar de daună. 14 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.