Val de contestații la drumul expres Piatra Neamț – Bacău. Contractul nu poate fi semnat

Atribuirea contractului de lucrări pentru drumul expres Piatra Neamț – Bacău (51 km), câștigată de o asociere condusă de Danlin XXL, a fost contestată de trei constructori, în timp ce o a patra contestație vizează contractul de supervizare a lucrărilor. Toate sesizările au fost depuse în perioada Sărbătorilor, iar până la soluționarea lor Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) nu poate semna contractul.

Conform Apix.ro, contestatarii atribuirii lucrărilor sunt grupul UMB și două asocieri conduse de constructori români: Bog’Art și Precon Transilvania. În cazul supervizării, contestația a fost depusă de IRD Engineering. Toți cei trei constructori solicită anularea raportului de procedură și reevaluarea ofertelor.

Drumul expres va asigura legătura municipiului Piatra Neamț cu Autostrada Moldovei (A7). Proiectul are o durată totală de 48 de luni (12 luni pentru proiectare și 36 pentru execuție), o garanție de cinci ani, iar valoarea estimată a contractului este de cel puțin 6,7 miliarde de lei. La licitație au fost depuse șapte oferte de constructori din România, Bulgaria, Turcia și Ucraina.

Potrivit contestației Bog’Art, asocierea condusă de acest constructor s-a clasat pe locul al doilea, cu 98,19 puncte, la mică distanță de Danlin XXL, care a obținut punctajul maxim. Ambele oferte au fost considerate conforme, diferența fiind făcută de preț. Bog’Art susține însă că oferta câștigătoare, situată la aproximativ 76% din valoarea estimată, ar fi trebuit analizată suplimentar, invocând prețuri foarte scăzute pentru lucrări esențiale și un grafic de execuție considerat nerealist.

UMB reclamă, la rândul său, că a fost descalificată pentru presupuse prețuri neobișnuit de mici, fără ca CNIR să demonstreze concret acest lucru prin raportări la valori de piață sau referințe obiective. Precon Transilvania contestă respingerea ofertei sale pe motivul unor costuri care nu ar fi fost evidențiate distinct, susținând că acestea erau incluse în prețurile agregate.

Toate cele trei contestații privind atribuirea lucrărilor vor fi analizate de Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC) în cursul lunii ianuarie, o decizie urmând să fie luată cel mai devreme în februarie.