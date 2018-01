La nivelul județului Bacău, se menține avertizarea de COD GALBEN până astăzi, 18.01.2018, ora 22.00, fiind prognozate precipitații însemnate cantitativ, predominant ninsoare, cantități de apă ce vor depăși local 15-20 l/mp, izolat 30-35 l/mp, precum și vânt ce va avea intensificări la rafală, de 50-70 km/h, iar pe crestele montane 70-80 km/h, viscolind zăpada. Avertizarea de COD PORTOCALIU a fost valabilă până astăzi, 18.01.2018, ora 17.00, fiind prognozate intensificări ale vântului cu viteze, în general, de 75-85 km/h și, temporar, ninsori viscolite. Prin hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 176/2017, 6 tronsoane de drumuri județene sunt închise circulației rutiere pe toată perioada de iarnă, existând variante viabile de circulație, cunoscute de cetățeni:

DJ 207F Pădureni – Ilieși;

DJ 252 Ocheni – Găiceana;

DJ 252B Gioseni – Bazga;

DJ 252F Bartașești – Bazga;

DJ 156H Runc – limita cu jud. Neamț;

DJ 156B Blăgești – Băsăști.

Nu sunt localități izolate pe raza județului Bacău. La ora 15.00, erau 11 tronsoane de drumuri județene cu circulația îngreunată: DJ 119A Urechești – Sascut; DJ 156H Buhuși – Runc; DJ 207F Berești Bistrița – Pădureni, DJ 252 F Ungureni – Bărtășești, DJ 252 C Corbasca – Gherdana, DJ 252 Soci – Găiceana, DJ 206 Parava – Dumbrava, DJ 241 C Valea Caselor – Lipova, DJ 241 D Plopana – Valea Caselor, DJ 243 B Parava – Năstățeni, DJ 159 – DN 2 Cârligi – jud. Neamț. Serviciul Public Județean de Drumuri Bacău acționează pentru deszăpezire cu 16 mijloace de intervenție Serviciul de Drumuri Naționale – Secția Bacău acționează cu 20 de mijloace și se circulă pe toate drumurile naționale, partea carosabilă este umedă cu zăpadă frământată spre acostament, se semnalează viscol de jos și se circulă îngreunat pe porțiuni din sectorul de drum pe DN (km 160, 163, 175), (DN 2F km 6,7,14) și DN 2 (km 309, 311 și 314). La ora 16.00, mai erau afectate 1 linie electrică – parțial, 1 linie electrică – total și 1 post de transformare. A rămas o localite nealimentată cu curent electric și 1 consumator. S-a intervenit operativ cu 20 de echipe, efective și mijloace specifice de intervenție ale Del Gaz și se continuă activitatea pentru remedierea tuturor defecțiunilor în cel mai scurt timp. În prezent, nu mai sunt unități școlare închise și mâine, 19.01.2018, programul de școală va fi normal. Sunt monitorizate 138 de persoane dializate, 123 de gravide la termen și gravide cu risc, precum și 417 pacienți care beneficiază de concentratoare de oxigen. Au mai fost efectuate de către echipele Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență „Mr. Ctin Ene” Bacău 2 misiuni de monitorizare, fiind verificată starea drumurilor, astfel: DN 2F Bacău – Traian – Secuieni, DJ 241 A Secuieni – Izvoru Berheciului, DN 11 A Onești – Urechești, DJ 241 Izvoru Berheciului – Colonești, DC Colonești – Călini (strada Școlii), DC 119 – Lunca Dochiei, DC 117 Borșani, DC 116 A – Tămășoaia, DC 119 C Bâlca. Nu au fost constatate probleme și se circulă în condiții de iarnă. Situația este, în continuare, gestionată sub coordonarea directă a prefectului județului Bacău, doamna Maricica Luminița Coșa , cu intervenția operativă a tuturor structurilor de specialitate. La această oră, prefectul și subprefectul județului Bacău, respectiv doamna Maricica-Luminița Coșa și domnul Valentin Ivancea, împreună cu inspectorul șef al Inspectoratului de Poliție Județean, domnul chestor de poliție Vasile Oprișan, sunt în teren, la Dămienești, în vederea verificării concrete a modului de intervenție pentru limitarea efectelor produse de căderile însemnate de zăpadă și de viscol. 51 SHARES Share Tweet

