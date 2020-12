Aproape că nu-ți dai seama când trece… anul. În meseria asta, cel puțin, nu ai timp să realizezi că timpul se așterne peste lume, deși, culmea!, tocmai lumea este subiectul tău zilnic, ce-ți stă mereu în față, sub ochii iscoditori. Suntem atât de aplecați asupra lucrurilor încât nu mai știm când s-a făcut luni, vineri sau duminică. Li se întâmplă, cred, tuturor celor cărora le place meseria pe care o îmbrățișează. Unora, se vede, le place scrisul.

De multe ori, mi-am auzit colegii zicând că parcă îi zgândără ceva, lăuntric, atunci când nu sunt la muncă, de zici c-ar avea degetele prinse-n priză, simțind nevoia acută de a atinge tastele calculatorului. Chiar și eu m-am surprins întrebând, aproape necontrolat, persoanele pe care nici nu le cunoșteam, iscodindu-le involuntar, dintr-o curiozitate care, în alte condiții, mi-ar fi lipsit.

Este, de fapt, prelungirea meseriei pe care o practicăm de decenii, din dorința de a aduce la lumină oameni, lucruri, fapte despre care lumea, altfel, nu ar avea cum afla. Am făcut-o alături de colegi, atât de cei din prezent, care au rezistat vremurilor, cât și de cei care, la un moment dat, au ales alt drum, amintindu-ne, însă, cu drag, despre momentele efervescente din trecutul comun. Cuvine-se a nu-i uita, nicicum, pe cei cărora Divinitatea le-a trasat un alt curs… spre stele. De multe ori, ne-am lăsat umiliți de cei pe care-i interogam, acceptându-le, cumva, tratamentul înjositor, însă doar cât să ajungem la informația ce ne interesa.

Alteori, le-am răspuns, la rându-ne, în aceeași manieră mojică, într-o luptă „care pe care”, din care am ieșit cu toții câștigători, dar mai ales Măria Sa Cititorul care a primit la timp informația, așa cum era ea în realitate. Împreună cu el, am trecut încă un an, teribil, pe care nimeni nu îl anunțase, nici măcar ghicitoarele mai mult sau mai puțin celebre. Un an pe care mi-aș dori să-l încheiem cu bine, gândind pozitiv și trimițându-le tuturor recunoștința noastră, mai ales eroilor din linia întâi – medici, în special asistente, ele stând mai tot timpul lângă bolnavii de COVID, infirmiere, brancardieri, ambulanțieri etc. N-am să uit nici de autorități (foste sau în mandat), fie că vorbim de primari, prefecți, președinți de consilii județene sau de politicieni, către care se îndreaptă încrederea că vor duce țara, cu tot cu cei din ea, spre vremuri senine. La mulți ani, Deșteptarea! La mulți ani, tuturor!