Când oamenii obișnuiți aud cuvântul „voluntar” se gândesc la o persoană care are mult timp liber și face ceva pentru comunitate. Ce anume, puțini întreabă, puțini știu. De aceea poate n-ar fi rău să intrăm în amănunte. Voluntarul este cel care ajută familiile sărace, bătrânii imobilizați la pat, copiii părăsiți, intră în case insalubre, unele pline de purici, se apropie de cei care sunt bolnavi de tuberculoză sau hepatită. Face curățenie, le pregătește o supă, îi încurajează. Nu e ușor să te întâlnești mereu cu foamea, cu suferința fizică, cu chipurile palide ale copiilor care abia supraviețuiesc sau cu tristețea din ochii bunicilor și să ai puterea să rămâi acolo, lângă ei, ca să-i ajuți. Voluntarul este cel care merge zece kilometri pe albia râurilor sau prin pădurile din vecinătatea orașului și strânge gunoaiele aruncate de nesimțiți. Resturi de alimente putrezite, peturi, obiecte casnice stricate, cârpe murdare… Tone de deșeuri sunt puse în saci și cărate la depozit. Voluntarul este cel care îi educă pe adulți învățându-i să fie părinți responsabili, face lecții de matematică sau engleză cu puștii din ghetou, cel care te întâmpină la intrarea în supermarket sau colindă străzile pe ger și strânge fonduri pentru ca din donații să le fie cumpărate ghete și hăinuțe sărmanilor care, din cauza lipsurilor, sunt în pericol să abandoneze școala. Voluntarul este cel care, sacrificându-și vacanța, pune mâna pe mistrie și construiește case. O dată pe an vine recompensa: un premiu la o gală națională sau județeană. La titluri, aplauze, recunoaștere se adaugă ceva la fel de important: mulțumirea că însămânțează „Binele” în comunitate, în mod constant. Sunt sute de zile, mii de ore de voluntariat în care ar fi putut să se distreze, dar a decis să facă altceva. Se pare că, totuși, unora le place munca. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.