Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, premiată la UGALINVENT 2025

Facultatea de Inginerie și Facultatea de Științe de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău au avut o participare remarcabilă la evenimentul UGALINVENT 2025, unul dintre cele mai importante saloane, dedicat creativității și inovării din Europa de Sud-Est.

UGAL INVENT este primul eveniment care sprijină inovarea la nivel național și internațional promovat de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați și partenerii acesteia.

La acest prestigios eveniment au fost prezente cadrele didactice Lect.univ.dr.ing.ec. Diana-Carmen MIRILĂ, Ș.L.dr.ing. Ana-Maria ROȘU, Ș.L.dr.ing. Ana-Maria GEORGESCU și Dr.ing. Alina-Mihaela MOROI, care au reprezentat cu succes universitatea și au obținut numeroase premii pentru contribuțiile lor inovatoare.

Instituțiile organizatoare, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați și Black Sea Universities Network, în colaborare cu partenerii au acordat:

PREMIUL DE EXCELENȚĂ pentru rezultatele obținute și promovarea creativității Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău.

Medalii de aur pentru proiectele:

– Valorificarea subproduselor piscicole din Cyprinus carpio pentru obținerea de biomateriale inovative funcționale, utilizate în procesele de adsorbție și cataliză oxidativă a coloranților sintetici – Raluca Florența DOROFTEI, Mihaela SILION, Florin NEDEFF, Ana-Maria GEORGESCU, Ana-Maria ROȘU, Diana-Carmen MIRILĂ, Mirela PANAINTE-LEHĂDUȘ și Ileana-Denisa NISTOR;

– Studii preliminare privind influența făinii de hrișcă asupra calității pâinii albe – Vasilica-Alisa ARUȘ, Ana-Maria GEORGESCU, Nicoleta PLATON, Ana-Maria ROȘU, Gabriela MUNTIANU, Alin-Cristian TEUȘDEA, Nicoleta VARTOLOMEI și Ileana-Denisa NISTOR;

– Biscuiți artizanați cu adaos de pudră ecologică de măceșe – Alina-Mihaela MOROI, Nicoleta VARTOLOMEI, Ana-Maria ROȘU, Diana-Carmen MIRILĂ, Claudia TOMOZEI și Mirela PANAINTE-LEHĂDUȘ.

Alte instituții de prestigiu prezente la salon au mai acordat următoarele medalii și premii:

– Medalie și Diplomă de excelența acordate de către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini și Instalații Destinate Agriculturii și Industriei Alimentare – INMA București.

Aceste premii reflectă dedicarea și excelența cadrelor didactice de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău în domeniul cercetării și inovării, contribuind la prestigiul instituției pe plan național și internațional.