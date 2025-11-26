Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a organizat Maratonul antreprenorial Entrepathon@UBc 2025

Societatea Antreprenorială Studențească din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău (SAS-UBc) a organizat, în perioada 17 – 21.11.2025, maratonul antreprenorial Entrepathon@UBc, ediția 2025. Timp de cinci zile, acest eveniment a transformat universitatea într-un hub de inovație, educație practică și networking între studenți și reprezentanți ai mediului economic.

Evenimentul a avut ca obiectiv principal tranziția de la teorie și practică, oferind studenților acces direct la realitatea antreprenorială. Agenda a fost construită pentru a acoperi toate etapele dezvoltării antreprenoriale: de la generarea ideii, la finanțare, etică și integrarea noilor tehnologii.

Săptămâna a debutat sub egida proiectului „Vreau să fiu antreprenor”, aducând în fața studenților, antreprenori precum Ionuț Barb (Asociația Agoje), Raluca Șerban (Euro Travel) și Marian Spînu (Deep Serv), care au oferit participanților o perspectivă sinceră asupra provocărilor și recompenselor carierei antreprenoriale. Prima zi a continuat cu un workshop de generare a ideilor de afaceri pornind de la nevoi reale, moderat de Ionuț Barb, urmat de un atelier de educație media, coordonat de Cristina Jamschek de la Centrul pentru Jurnalism Independent, dedicat utilizării responsabile a inteligenței artificiale și identificării informațiilor false.

Participanții au descoperit că antreprenoriatul nu are limite, ascultând poveștile unor afaceri variate: de la industria ospitalității (Roxana Chelmu – Cofetăria Story), la sport și disciplină (Georgiana și Daniel Dinu – Know Limits Studio, Ovidiu Ciulină – ACS MOLDOSPORT). Delia Burcă de la Contex Admin S.R.L. a prezentat studenților provocările practice ale antreprenoriatului, iar Daniel Parascan de la Leinad Impex S.R.L a discutat cu studenții despre alegerea carierei și drumul de la idee la afacere globală.

Componenta educațională a fost completată de o sesiune despre finanțare (atelier susținut de Răzvan Palaghia – BRD), un workshop pentru doctoranzi despre aspectele etice în cercetare (MDPI) și formarea unei mentalități de succes (Emilia Mitrofan – DPO&CONSULTANCY Bacău).

Ultimele zile au adus în prim-plan rolul tehnologiei în antreprenoriat. Dezbaterile au vizat rolul inteligenței artificiale ca partener creativ, fiind moderate de ș.l. dr. ing. Dragoș Andrioaia.

Evenimentul s-a încheiat prin conectarea generațiilor, studenți și liceeni, ultimele sesiuni incluzând o prezentare despre inginerie ca opțiune de carieră, susținută de lect. univ. dr. ing. Ana-Maria Roșu, un workshop despre metoda Design Thinking aplicată identificării ideilor antreprenoriale, condus de lect. univ. dr. ec. Ioana Pleșcău, și un atelier de identificare a valorilor personale și viziunii autentice, facilitat de Valentina Stan de la DC TV.

Evenimentul a reușit să creeze o punte autentică între teorie și practică, între aspirațiile tinerilor și experiența antreprenorilor, consolidând parteneriatul strategic dintre Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău și mediul economic local și regional.