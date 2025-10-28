Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a organizat două conferințe științifice în domeniul consilierii și incluziunii sociale

Pe 23 octombrie 2025, ora 11.00, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a organizat, în Aula Universității, două evenimente științifice de prestigiu: Conferința națională cu participare internațională „C(onsiliere) E(ducație) D(ezvoltare) O(rientare) – CEDO 2025”, ediția a doua și Conferința națională cu participare internațională „Educație, Incluziune și Stare de bine prin Mișcare și Sport”.

În deschiderea celor două evenimente a luat cuvântul Prof.univ.dr.ing.Dr.h.c. Valentin NEDEFF, Președintele Senatului Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, care a punctat importanța și actualitatea tematică a celor două conferințe.

Conferința CEDO, organizată o dată la 10 ani, marchează o activitate de 20 ani de consiliere și orientare în carieră la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. Evenimentul se desfășoară din inițiativa Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC), în parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) Bacău și în contextul proiectului CNFIS-FDI-2025-F-0087 „Incluziune, consiliere și adaptare academică pentru studenții cu dizabilități din UBc” (IncluziOn-UBc).

„Scopul conferinței este de a coagula un pol complex (studenți, consilieri, profesori, absolvenți, comunitate) de reflecție și intervenție în domeniul consilierii și orientării în carieră, precum și al domeniilor conexe (științific, didactic, psihosocial, managerial), în vederea asigurării unei integrări sociale, școlare și profesionale superioare pentru elevi, studenți și tinerii absolvenți”, a declarat Prof.univ.dr. Venera-Mihaela COJOCARIU, Directorul CCOC din cadrul UBc.

Conferința „Educație, Incluziune și Stare de bine prin Mișcare și Sport” a fost organizată de Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății, în contextul proiectului CNFIS-FDI-2025-F-0483 „Creșterea calității performanței activităților CDI din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău prin cooperare națională și internațională” (CONNECT-UBc).

„Conferința aduce în prim plan importanța educației pentru o incluziune socială autentică astfel încât să putem să dobândim o stare de echilibru durabilă. În contextul provocărilor socio-educaționale actuale generate de sedentarism, retragere socială, afectarea bunăstării emoționale, abordarea integrată a activității fizice și a stării globale de bine devine o prioritate strategică pentru sistemele de educație”, a precizat Conf.univ.dr. Gabriel MAREȘ, Prodecan la Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății.

Manifestările au beneficiat de prezența reprezentanților CJRAE Bacău, profesor consilier școlar Diana APRODU și Amalia DIACONU; ISJ Bacău, inspector școlar pentru discipline socio-umane și consiliere școlară Prof. Oana DROIMAN, CCD Bacău, profesor metodist Camelia ISMANĂ; FSC Bacău, supervizor programe VIORICA RABA.

Cei peste 200 de participanți au beneficiat de prezentarea în format hibrid a unor conferințe de calitate (Marian CRĂCIUN director Departamentul de Consiliere şi Orientare pentru Carieră, Universitatea București; Ulla-Maija TORMALA, OAMK, Oulu, Finlanda; Andreea LICHI, psiholog, Bacău; Otilia DANDARA, prorector, Universitatea de Stat, Chișinău, Republica Moldova; Gabriela RAVEICA, director DKTO, UBc; Gheorghe FILIP, Asociația Totul pentru tine, București; Aida COTRUȚA, profesor și consilier în carieră, Colegiul „Alexei Mateevici” Chișinău, Republica Moldova; Gabriel LUPU, FSMSS, UBc; Elisenda TARRATS-PONS Universitatea Vic, Spania; Bogdan BUHAIANU, Lidia ȚÂMPU, Viorel Marcel VOICU, Autoritatea Națională a Penitenciarelor, Bacău. Au fost lansate două volume științifice apărute la Editura Springer, 2025 (autori Liliana Mâță, și Monalisa-Laura GAVRILUȚ, respectiv Ioana BOGHIAN, Gabriel MAREȘ).

Pe durata conferințelor din plen s-au derulat trei momente muzicale susținute de grupul vocal al studenților voluntari de la programul de studii Pedagogia învățământului primar și preșcolar, anul II, Facultatea de Litere, coordonați de Gabriela BRAN.

Atelierele desfășurate, de asemenea, în format hibrid după amiază, au sporit oferta programului (Consilierea persoanelor cu dizabilități – aspecte specifice – Doina PASCAL, Daniela ANTON, Psihologi CCOC; Cerințe educaționale speciale și incluziune – provocări și soluții – Amalia DIACONU, Diana APRODU, profesor consilier școlar, CJRAE, Bacău). Printre cele mai noi servicii oferite de Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră amintim o platformă de consiliere online atât pentru studenții universității, cât și pentru elevi, destinată a facilita accesul tinerilor la consiliere și orientare profesională ( http://consiliere.ub.ro ).

Manifestările au contribuit la un fructuos schimb de idei și de practici în domeniul consilierii, permițând crearea de noi contacte între cei interesați, în perspectiva unor viitoare colaborări.