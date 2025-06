Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a fost premiată pentru proiectul SEiFI@UBc, implementat de Societatea Antreprenorială Studențească

În perioada 27-28 mai 2025, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a fost reprezentată la faza națională a competiției Gen-E 2025, organizată de Junior Achievement Romania, de o echipă de studenți participanți în programele de formare ale Societății Antreprenoriale Studențești a universității.

Teodora-Nicoleta Pușcuță și Rafael Ursu, studenți în anul 1, la Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății, programul de studii Kinetoterapie și Motricitate specială, formează echipa BodyVerse, iar ideea lor este crearea unei platforme digitale care transformă buletinul de analize într-un ghid simplu, inteligent și personalizat pentru utilizator. Studenții și-au prezentat ideea antreprenorială alături de alte 13 echipe de studenți calificate la faza națională a competiției. Gen-E este cea mai mare competiție europeană dedicată tinerilor, care promovează spiritul antreprenorial, competențele digitale și munca în echipă. În România, peste 2.700 de elevi și studenți au înscris peste 1.000 de proiecte pe platforma DreamShaper, sub îndrumarea profesorilor. Aceștia au beneficiat de mentorat din partea experților din mediul de afaceri, sesiuni de pregătire și sprijin în dezvoltarea ideilor de start-up prin incubatorul JA BizzFactory.

De asemenea, la Gala Junior Achievement “Invest in Education” 2025, desfășurată în data de 28.05.2025, la Ateneul Român, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a primit un premiu de recunoaștere pentru implementarea proiectului „Simulated Enterprises in Food Industry at „Vasile Alecsandri” University of Bacau” (SEiFI@UBc), proiect câștigat de Societatea Antreprenorială Studențească SAS-UBc în cadrul sesiunii de mini-granturi oferite de Romanian American Foundation, prin intermediul Junior Achievement Romania.

Proiectul SEiFI@UBc, implementat în perioada octombrie 2024 – februarie 2025, a presupus participarea studenților din grupul țintă la workshop-uri de formare antreprenorială în ceea ce privește identificarea ideii de produs, conturarea strategiei de marketing și publicitate, precum și construirea unui plan de afaceri.

În urma acestor workshop-uri s-au format 4 echipe mixte de studenți de la toate cele 5 facultăți ale universității, care au creat 4 firme de exercițiu în industria alimentară: Colorvita, Nutriland, Nutritiva și Sweetland. Studenții au lucrat la obținerea produselor propuse, iar activitatea de micro-producție s-a desfășurat în laboratoarele Facultății de Inginerie, echipele de studenți fiind coordonate de cadre didactice ale acestei facultăți, după cum urmează: Alisa Aruș, Ana-Maria Georgescu, Diana-Carmen Mirilă, Gabriela Muntianu, Nicoleta Platon și Ana-Maria Roșu, pentru echipele Colorvita și Nutritiva, respectiv Irina Alexa, Luminița Grosu, Oana Patriciu și Mirela Suceveanu, pentru echipele Nutriland și Sweetland. Proiectul s-a finalizat cu o expoziție de produse alimentare și prezentarea planurilor de afaceri realizate de cele 4 echipe de studenți.

Proiectul SEiFI@UBc, precum și încurajarea studenților de a participa la diverse competiții antreprenoriale, fac parte din strategia universității în domeniul educației antreprenoriale, implementată de Societatea Antreprenorială Studențească a Universității „Vasile Alecsandri”, demersuri care sprijină dezvoltarea ecosistemului antreprenorial al universității.