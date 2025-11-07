Universitatea „George Bacovia”, motor al antreprenoriatului social în Bacău – 19 firme noi sprijinite prin proiectul „Incluziune socială și profesională prin întreprinderi sociale”

Universitatea „George Bacovia” din Bacău își confirmă statutul de Universitate antreprenorială implicată activ în dezvoltarea comunității locale, printr-un nou pas concret în sprijinul economiei sociale. În cadrul proiectului „Incluziune socială și profesională prin întreprinderi sociale”, derulat cu sprijinul Fondului Social European+, au fost semnate contractele de subvenție cu 19 firme nou înființate.

Evenimentul, coordonat de Lect. univ. dr. Violeta Hazaparu, managerul proiectului, marchează o etapă importantă în implementarea unei inițiative cu impact social și economic real. Proiectul este derulat de Universitatea „George Bacovia” în calitate de lider, în parteneriat cu Centrul pentru Afaceri Solidare SRL București și CIT-IRECSON – Centrul de Informare Tehnologică, București având o valoare totală de 14.870.427,31 lei.

Obiectivul principal al proiectului îl constituie sprijinirea incluziunii sociale și profesionale în mediul urban, prin dezvoltarea antreprenoriatului social și susținerea unor întreprinderi cu impact pozitiv asupra comunității.

În primul an de implementare, 139 de persoane au beneficiat gratuit de cursuri de Antreprenoriat social, dobândind cunoștințe și competențe esențiale pentru demararea propriei afaceri. În cel de-al doilea an, etapa actuală, se implementează planurile de afaceri selectate pentru finanțare. Cele 19 firme nou create vor genera cel puțin 114 locuri de muncă, dintre care minimum 42 vor fi în Municipiul Bacău.

Dintre acestea, șapte firme își vor desfășura activitatea în Bacău, fiind monitorizate direct de către experți ai Universității „George Bacovia”, pentru a asigura o implementare eficientă și o contribuție durabilă la dezvoltarea locală.

Noile afaceri acoperă o gamă variată de domenii, precum:

 activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare (exclusiv spitale);

 servicii de intermediere pentru servicii medicale și stomatologice;

 transporturi aeriene de pasageri;

 activități generale de curățenie a clădirilor;

 servicii de coafură și frizerie;

 reparații și întreținere auto;

 lucrări de construcții rezidențiale și nerezidențiale.

„Prin acest proiect, Universitatea „George Bacovia” își reafirmă misiunea de a fi un partener activ în dezvoltarea comunității. Ne dorim ca aceste întreprinderi sociale să devină exemple de bune practici și să demonstreze că economia poate fi, în același timp, sustenabilă și solidară”, a declarat Lect. univ. dr. Violeta Hazaparu, managerul proiectului.

Prin implicarea sa în inițiative cu impact social, Universitatea „George Bacovia” consolidează imaginea unei instituții de învățământ superior moderne, conectate la nevoile reale ale mediului socio-economic și orientate spre formarea de lideri responsabili și antreprenori sociali dedicați.