Sportivii de la ACS Dinamic Bacău au pășit cu dreptul în 2018, cucerind 16 medalii la „Cupa Unirii” An nou, obiceiuri vechi. Vechi și bune. La prima competiție din 2018, karateka de la ACS Dinamic Bacău au demonstrat că au, în continuare, lipici la podium. Sportivii antrenați de sensei Liliana Adochiței și sensei Alexandra Ciupercă au cucerit 16 medalii la „Cupa Unirii”, desfășurată weekend-ul trecut, la sala de sport „Viorel Grigore” a Colegiului Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” din Bacău. Ajunsă la cea de-a doua ediție, „Cupa Unirii” a reunit anul acesta pe spațiile de luptă peste o sută de copii, minicadeți, cadeți, juniori și seniori legitimați la nouă cluburi de profil din Bacău. Dinamic s-a prezentat pe listele de concurs cu 13 karateka, care au contabilizat, așa cum aminteam, 16 medalii: șapte de aur, cinci de argint și patru de bronz. „Sunt rezultate frumoase și meritate, care dovedesc faptul că sportivii de la Dinamic sunt talentați, bine pregătiți și determinați. Pentru ei, această Cupă a reprezentat o bună ocazie de pregătire a Campionatului Național programat la începutul lunii martie”, a declarat antrenoarea Liliana Adochiței. Iată medaliații de la Dinamic Bacău la ediția a doua a „Cupei Unirii”:

Kata. Aur: Maria Roșca, Alecsya Munteanu, George Brăescu, Mirela Șerban. Argint: Ariana Șerban, Romeo Voicu, Răzvan Bulancea. Bronz: Robert Petrilă, Maria Rusu.

Kumite. Aur: Robert Petrilă, Alexandru Petrilă, George Brăescu. Argint: Maria Bejan, Mirela Șerban. Bronz: Răzvan Bulancea, Cosmin Rusu.

