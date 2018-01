Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău organizează astăzi, 23 ianuarie 2018, ora 11.00, simpozionul cu tema Unirea Principatelor Române din 1859. Dubla alegere a colonelului Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al Moldovei (5 ianuarie 1859, la Iaşi) şi al Ţării Româneşti (24 ianuarie 1859, la Bucureşti) a reprezentat unul dintre cele mai importante evenimente, deschizând calea spre realizarea dezideratelor naţionale şi progresul societăţii româneşti. Este, practic, primul pas spre realizarea unor deziderate naţionale vitale: unirea tuturor românilor într-un stat unitar naţional şi modernizarea societăţii româneşti, astfel încât manifestarea se va derula sub sigla Anului Centenarului. În cadrul simpozionului vor fi prezentate comunicările: „Preliminarii şi semnificaţii ale Unirii”, prof. Mihaela Chelaru (Arhivele Naţionale Bacău); „Scena politică românească în preajma Unirii”, prof.dr. Nicoleta Zărnescu (Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău); „Poziţia Franţei faţă de Principatele Române în perioada luptei pentru Unire”, dr. Marius-Alexandru Istina (Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău); „Armata în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza”, prof. Mihaela Băiţan (Muzeul Militar Naţional „Regele Ferdinand I” – Filiala Bacău). 0 SHARES Share Tweet

