Din această lună, angajatele din front office ale Poștei Române Bacău au fost echipate cu o ținută nouă. Asta după ce, la finalul anului trecut, administrația companiei a achiziționat peste 4.500 de articole vestimentare pentru angajaţii aflați în contact direct cu clienții. Valoarea totală a achiziţiei este de aproximativ 27.500 de euro. „Încă de la începutul anului, de Sf. Ion, am îmbrăcat oficiantele de la ghișeele din municipiul Bacău. Deocamdată. E vorba de 35 de angajate. Urmează și restul oficiantelor – peste 120 – din front office de la oficiile urbane din restul județului, inclusiv din mediul rural”, a declarat Liviu Ciumeti, directorul Oficiului Poștal Bacău. Măsura face parte din obiectivul noii conduceri a companiei de a proiecta o imagine nouă Poştei Române, atât în rândul clienţilor şi partenerilor săi, cât şi în rândul angajaţilor. „Această achiziţie de uniforme se alătură eforturilor noastre de a îmbunătăţi felul în care este percepută Poşta Română. Angajaţii companiei care au contact direct şi constant cu clienţii sunt importanţi pentru noi, întrucât, inclusiv prin intermediul acestora se întreţine imaginea Poştei Române”, au transmis reprezentanții Poştei Române. Compania Naţională Poşta Română are cei mai mulţi angajaţi din România, în contact direct cu clienţii. 1 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.