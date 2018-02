Aprobarea atribuirii și încheierii Contractului prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri și aprobarea cotizației anuale a municipiului Onești către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare (ADIS) Bacău au adus „cele mai fierbinți” dezbateri la ședința Consiliului Local Onești. Prezența directorului adjunct al ADIS, Mircea Fechet la această ședință a făcut ca multe opinii ale consilierilor locali oneșteni să fie lămurite. Faptul că va fi pornită Stația de compostare Onești va face ca SC Romprest să transporte aici gunoiul menajer și nu la Bacău, la Celula I, care este aproape plină. Se va colecta, în sfârșit, gunoiul menajer al oneștenilor, municipiul de pe Trotuș fiind «centrul de greutate» al acestui proiect, ce va oferi aici și locuri de muncă”, a menționat Mircea Fechet, care a adăugat că „la noua stație de transfer de la Onești gunoiul menajer, ce urmează a fi compactat, va fi descărcat în containere de 24 metri cubi urmând a fi cărat cu autocisterne de mare tonaj. Astfel se eficientizează această activitate.” Beneficii pentru municipalitate Nicolae Gnatiuc, primarul Oneștiului, a declarat că acest fapt „aduce beneficii pentru municipiu și pentru localitățile aflate în zonă, din aria de colectare a gunoiului menajer”. Dacă acest proiect de hotărâre, privind începerea funcționării Stației de compostare Onești a fost aprobat în unanimitate, tot cu unanimitate de voturi consilierii locali oneșteni au respins ca valoarea cotizației anuale către ADIS Bacău să fie în valoare de 100.000 lei anual. Edilul șef al municipiului, a cerut să fie reanalizată această situație, valoarea cotizației anuale a Oneștiului solicitată de ADIS Bacău fiind de peste trei ori mai mare decât cea de anul trecut (când a fost de 30.000 lei). „Realitatea economică se vede în buget și în lipsa unui algoritm de calcul corect nu putem fi de acord cu mărirea solicitată”, a menționat și Alexandru Cristea, consilier al PSRo. 0 SHARES Share Tweet

