În această perioadă complicată, peste care cu toții vrem să trecem mai repede, la Gîrleni-Bacău o familie își trăiește cea mai frumoasă poveste din ultimii mulți ani.

Familia Florea s-a reunit după aproape 9 ani de despărțire. Mama și cei 6 copii se bucură de viața împreună și de o casă nouă, și a sărbătorit primul Paște împreună, moment în care a primit și cheia unei casei noi, după ani de zile în care acest lucru părea un vis pentru mamă și pentru copii.

Povestea lor de viață nu a fost una ușoară. Din cauza unor probleme familiale ce s-au agravat după moartea bunicii, familia s-a destrămat, iar 4 copii au ajuns în sistemul de protecție specială.

La doi ani de la separare, în 2013, copiii au ajuns în Satul SOS din Hemeiuș, unde au început o nouă etapă alături de Mama SOS, Tatiana, și alți trei frați sociali, cea a reconstruirii încrederii față de familie și față de solidaritatea celorlalți.

Din acest moment, echipa SOS, a fost alături de mamă, a cărei puternică dorință de a fi alături de copiii săi a fost permanent susținută prin încurajarea vizitelor, prin consiliere pentru construirea unei situații personale stabile, a unui mediu familial propice creșterii celor șase copii ai săi. Ca reîntregirea familiei să poată fi posibilă, iar mama să îi poată crește într-un mediu decent, stabil, echipa SOS și-a asumat construcția unei case în care să locuiască cu toții și să înceapă o viață nouă.

Copiii familiei au vise mărețe și își doresc să ajungă fie pompier, polițist, inginer sau profesoară de matematică. Pentru ca reunirea familiei să reziste, mama a fost susținută să-și găsească un loc de muncă iar copiii au continuat să beneficieze de suport școlar.

„Mi-a fost foarte greu fără ei, dar în toți acești ani am avut încredere că ei sunt bine și primesc tot ce au nevoie, iar eu nu aș fi putut să le ofer nimic. În Satul SOS, au avut altă situatie, au mers la școală, sunt deștepți și sunt foarte mândră de ei. Mi-aș fi dorit și eu să termin școala, să nu trecem prin tot ce a fost, dar atât s-a putut. Când am ajuns în stradă și nu aveam un acoperiș deasupra capului, fără nicio soluție pentru copiii mei, nici nu îmi imaginam că viața noastră o să fie așa cum este acum. Îi mulțumesc lui Dumnezeu, nu îmi vine să cred că îi am acum alături de mine și că avem casa noastră. Este un vis la care nici nu am îndrăznit să sper. Le mulțumesc copiilor mei că mi-au dat forță să merg în viață mai departe, să mă ridic pentru ei și oamenilor de bine de la SOS Satele Copiilor că mi i-au făcut mari și că ne-au ajutat să putem fi iar împreună”, a declarant Ionela Florea Dragna, mama fraților Florea

„Revenirea copiilor Florea alături de mamă este o poveste de succes, la a cărei scriere au contribuit alături de mamă și copii, oameni buni și mai ales specialiștii asociației noastre, astfel incât, reunificarea lor să nu mai poată fi pusă sub semnul întrebării. A fost un efort susținut pentru ca trecerea anilor să nu așeze între mamă și copiii săi bariere de netrecut. Asistenții sociali, psihologul asociației noastre au lucrat asiduu atât cu mama, cu copiii, dar și cu comunitatea locală, de unde copiii provin. Pe tot parcursul acestei reintegrări, mama SOS, le-a fost alături copiilor ca întotdeauna, încurajându-i și ajutându-i pas cu pas în reclădirea relației cu mama lor”, a declarat Rodica Marinoiu, director program Bacău SOS Satele Copiilor România.

Reîntoarcea copiilor în familia biologică este un proces complex, ce poate dura ani de zile. Acest lucru este posibil doar atunci când viața alături de părinți sau alte rude este în beneficiul copiilor și nu prezintă niciun fel de risc. În cazul familiei Florea, s-au implicat Primăria Gîrleni, care a oferit un teren de construit în comună, Dedeman, companie care a susținut ridicarea fundației noii case, SOS Satele Copiilor Suedia și mulți oameni de bine care susțin misiunea organizației SOS Satele Copiilor România.