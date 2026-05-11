Tânăr de 19 ani reținut după ce ar fi vandalizat stații de telefonie mobilă din județul Bacău

Un tânăr în vârstă de 19 ani, din comuna Livezi, a fost reținut de polițiștii băcăuani, fiind bănuit de comiterea infracțiunii de distrugere, după ce ar fi vandalizat mai multe stații de telefonie mobilă din județ.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Onești au stabilit, în urma cercetărilor, că în perioada 1 – 6 mai, tânărul ar fi pătruns în incinta unor stații de telecomunicații, unde ar fi distrus echipamente și componente specifice, precum și elemente ale panourilor solare utilizate pentru alimentarea cu energie electrică a instalațiilor.

În urma activităților investigativ-operative desfășurate de oamenii legii, suspectul a fost identificat și reținut pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Bacău.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Onești, pentru stabilirea întregii activități infracționale și luarea măsurilor legale care se impun.