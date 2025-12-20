Un sfârșit de an 2025 incendiar pentru micii practicanți de QWAN-KI-DO

Finalul anului 2025 a fost marcat de emoție, spectacol și bucurie pură în lumea artelor marțiale, unde sportivi cu vârste cuprinse între 7 și 17 ani și-au etalat măiestria în practica armelor tradiționale QWAN-KI-DO, demonstrând că viitorul acestui sport este pe mâini sigure.
Evenimentul a avut parte și de un moment magic: Moș Crăciun, însoțit de spiridușii săi, a sosit cu un program atent pregătit, care a surprins întreaga audiență și a adus daruri pentru toți copiii, transformând competiția într-o adevărată sărbătoare a copilăriei și a sportului.
Atmosfera a fost completată de sportivii CS Valea Muntelui, care au încântat publicul cu un minirecital de colinde, aducând spiritul Crăciunului în sală. Momentul culminant a fost însă apariția urșilor din Podina, care „au umplut paharul” printr-un spectacol memorabil: un efectiv de 45 de membri – 24 de urși de toate mărimile – a oferit un dans de excepție, demn de Cartea Recordurilor.
Da, a fost un adevărat vis pentru toți participanții acest campionat de poveste, care rămâne, de altfel, singura manifestare sportivă din domeniul artelor marțiale – metoda QWAN-KI-DO – dedicată copiilor, tineri extrem de dornici să calce pe urmele campionilor consacrați.
Felicitări tuturor participanților, care au făcut eforturi și sacrificii pentru a onora acest mare eveniment, precum și cluburilor participante:
-
Bach Ung Dao Marginea
-
Hong Ha Rădăuți
-
Bao Roman
-
Cuong Dao Huși
-
Ma Dao Bârlad
-
Luu Van Onești
-
Valea Muntelui Comănești
Toate aceste cluburi sunt demne de toată lauda pentru munca și implicarea lor. La final, toată lumea a plecat acasă încântată și plăcut surprinsă de acest eveniment minunat, care a încheiat anul într-o notă pozitivă.
Un sfârșit de an liniștit, cu bucurie și sănătate, tuturor!