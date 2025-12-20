Un sfârșit de an 2025 incendiar pentru micii practicanți de QWAN-KI-DO

Finalul anului 2025 a fost marcat de emoție, spectacol și bucurie pură în lumea artelor marțiale, unde sportivi cu vârste cuprinse între 7 și 17 ani și-au etalat măiestria în practica armelor tradiționale QWAN-KI-DO, demonstrând că viitorul acestui sport este pe mâini sigure.

Evenimentul a avut parte și de un moment magic: Moș Crăciun, însoțit de spiridușii săi, a sosit cu un program atent pregătit, care a surprins întreaga audiență și a adus daruri pentru toți copiii, transformând competiția într-o adevărată sărbătoare a copilăriei și a sportului.

Atmosfera a fost completată de sportivii CS Valea Muntelui, care au încântat publicul cu un minirecital de colinde, aducând spiritul Crăciunului în sală. Momentul culminant a fost însă apariția urșilor din Podina, care „au umplut paharul” printr-un spectacol memorabil: un efectiv de 45 de membri – 24 de urși de toate mărimile – a oferit un dans de excepție, demn de Cartea Recordurilor.

Da, a fost un adevărat vis pentru toți participanții acest campionat de poveste, care rămâne, de altfel, singura manifestare sportivă din domeniul artelor marțiale – metoda QWAN-KI-DO – dedicată copiilor, tineri extrem de dornici să calce pe urmele campionilor consacrați.

Felicitări tuturor participanților, care au făcut eforturi și sacrificii pentru a onora acest mare eveniment, precum și cluburilor participante:

Bach Ung Dao Marginea

Hong Ha Rădăuți

Bao Roman

Cuong Dao Huși

Ma Dao Bârlad

Luu Van Onești

Valea Muntelui Comănești

Toate aceste cluburi sunt demne de toată lauda pentru munca și implicarea lor. La final, toată lumea a plecat acasă încântată și plăcut surprinsă de acest eveniment minunat, care a încheiat anul într-o notă pozitivă.

Un sfârșit de an liniștit, cu bucurie și sănătate, tuturor!