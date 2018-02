Ivona Lucan: Teatrul Municipal „Bacovia” este…

Dumitru Rusu: …este: teatrul care m-a primit cu brațele deschise; este teatrul care m-a învățat primii pași, ca actor, într-un teatru profesionist și este teatrul care a știut să mă facă să nu-mi doresc un alt teatru! Povestiți-ne puțin despre sosirea dumneavoastră în acest Teatru.

Sosirea mea în Teatrul „Bacovia” a fost o întâmplare de care am profitat. Eram în vacanță, înainte de a începe anul IV și, ca orice student, aveam un job de vară la o terasă. Întâmplarea a făcut ca la acea terasă să apară regretatul Bogdan Ulmu, care mi-a propus să vin în Bacău să dau concurs pentru un rol, din spectacolul «Proștii sub clar de lună», în regia lui Ion Sapdaru. Mi-am zis, de ce nu? Am primit acordul profesorilor de clasă și… de-atunci sunt 11 ani de când sunt în Teatrul „Bacovia”. Majoritatea oamenilor când aud de teatru se gândesc la o lume aparte, așa și este, dar cu toate acestea există și o parte mai obscură. Ce momente de cumpănă sau mai puțin plăcute ați întâmpinat în teatru de-a lungul timpului?

Aș putea spune că am avut momente de frământare la realizarea unui rol, neștiind de unde să încep și cum să-i dau de cap. Dar momente de cumpănă, nu, nu am avut. Iar momente mai puțin plăcute… le-am uitat. Nu dau importanță acestor momente. Încerc să rămân o persoană pozitivă și să mă alimentez doar cu lucruri frumoase. Un regizor mi-a spus că dacă mă apasă ceva pe suflet, să mă duc să vorbesc cu un copac, pentru că el mă va ajuta. Ciudat?! Nu știu! Eu zic să încercați! Ivona Lucan,

Secretar literar Teatrul Municipal „Bacovia” 60 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.