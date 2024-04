Un radioamator băcăuan pe lista DX Hall of Fame: Povestea lui Adrian Ciupercă, KO8SCA

Băcăuanul Adrian Ciuperca, cunoscut în lumea radioamatorilor sub indicativul KO8SCA, a devenit un nume de referință în activitățile DX (transmisii de lungă distanță). Cu un talent remarcabil și o ambiție de neoprit, Adrian a explorat, în mai puțin de un deceniu, peste 30 de entități DXCC extrem de rare și greu accesibile. Acum, el este onorat cu un loc în “DX Hall of Fame”, un reper de excelență recunoscut la nivel mondial în comunitatea radioamatorilor.

Dorința de mic copil de calatori pe mapamond

Într-un interviu acordat radioamator.ro el dezvăluie că pasiunea pentru radioamatorism a început încă din copilărie. “Dorința de mic copil de calatori pe mapamond”, combinată cu plăcerea de a fi activ în domeniul tehnic, l-au determinat să îmbrățișeze această pasiune.

Dorința sa de a explora l-a condus către activitățile DX, unde a început să străbată lumile rare și îndepărtate ale transmisiilor de lungă distanță.

De la YO8SCA la KO8SCA: O călătorie impresionantă

Pornind de la indicativul său inițial, YO8SCA, Adrian a parcurs o călătorie impresionantă spre recunoașterea internațională, devenind KO8SCA și intrând în sfera de elită a radioamatorilor DX. Cu fiecare entitate DXCC explorată și cu fiecare concurs internațional în care a participat, el și-a consolidat reputația și a captat atenția comunității de specialitate.

De la îndrăgostit de radio la adăugarea de pagini în istorie

Adrian împărtășește momentul crucial când a aflat că va fi inclus în DX Hall of Fame. O veste primită cu două săptămâni înainte de ceremonia oficială de la Dayton Hamvention 2023 i-a adus satisfacția meritată pentru eforturile sale deosebite în domeniul activităților DX. Pentru el, acest moment a fost nu doar o recunoaștere personală, ci și o confirmare a contribuției sale la patrimoniul radioamatorismului.

DXpediții: Călătorii de neuitat și aventuri unice

În drumul său spre DX Hall of Fame, Adrian Ciuperca a trăit numeroase experiențe și aventuri captivante. Străbătând entități DXCC rare și îndepărtate, el a avut privilegiul să exploreze colțuri izolate ale planetei și să comunice cu radioamatori din toate colțurile lumii.

Fie că a fost vorba de activări solo în insulele Turks și Caicos sau de participări în DXpeditii organizate alături de echipe internaționale, Adrian a trăit momente de neuitat și a împărtășit experiențe unice.

Întâlniri cu personalități de seamă din lumea radioamatorismului și aventuri îndrăznețe, precum debarcările dificile pe insule nelocuite sau participarea la competiții de top, au conturat povestea sa fascinantă și au adus o contribuție de neegalat la patrimoniul activităților DX.

“De exemplu, debarcarea pe insule, în special pe insule nelocuite (DXpedițiile W8S în 2023, K7K în 2022, TX0A și TX0M în 2018 etc.), este întotdeauna un moment extrem de dificil. Pentru a limita riscul, DXpedițiile angajează de multe ori un expert care are cunoștințe extinse despre geografia locală, care să coordoneze și să execute această operațiune dificilă.

Un alt exemplu concludent ar fi, de exemplu, DXpediția 6O6O în Somalia în 2018 unde am angajat 5 soldați armați și o mașină blindată pentru a ne transporta de la aeroport la locul unde am stat pentru 10 zile. O asemenea măsură cu siguranță a redus riscurile asociate cu călătoria la destinația unde s-a desfășurat DXpediția”, povestește el.

“De la vis la realitate: Proiectele viitoare”

Încheind discuția, Adrian dezvăluie că planurile sale pentru viitor sunt la fel de ambițioase ca și realizările sale trecute. Cu multiple proiecte în lucru și cu ochii îndreptați către noi destinații rare, el continuă să scrie istorie în lumea radioamatorilor.

Povestea lui Adrian Ciuperca, KO8SCA, este o inspirație pentru toți cei pasionați de radioamatorism și aventură. De la începuturile modeste la recunoașterea globală, el demonstrează că perseverența și dedicarea pot transforma visurile în realitate.

Ce ste DX Hall of Fame?

DX Hall of Fame este o distincție acordată de către Comisia CQ DX Hall of Fame radioamatorilor care au adus contribuții semnificative în domeniul activităților DX (transmisii de lungă distanță). Acesta recunoaște și celebrează radioamatorii care au avut un impact deosebit în explorarea și comunicarea cu entități radio rare și greu accesibile din întreaga lume. Pentru a fi inclus în DX Hall of Fame, un radioamator trebuie să demonstreze realizări notabile în domeniul DX, precum activitate susținută, participare la DXpeditii (expediții radio), sau contribuții semnificative la promovarea și dezvoltarea activităților DX. Este considerată una dintre cele mai prestigioase distincții în comunitatea radioamatorilor și este acordată în mod anual în cadrul evenimentului Dayton Hamvention.