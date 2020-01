Astăzi, în jurul orei 09.00, un agent principal de poliție, din cadrul Biroului Rutier al Poliției Municipiului Bacău, aflat în serviciu și având asupra sa armamentul din dotare, a intrat în sediul I.P.J. Bacău, într-o stare vizibilă de agitație și vorbind incoerent.

Un cititor a sesizat cotidianul Deșteptarea că “un polițist își amenință colegii cu pistolul în incinta clădirii”:

„Am vrut să mă duc la «Caziere» pentru niște informații. La un moment dat am fost dați afară de niște polițiști iar noi eram nemulțumiți pentru că nu înțelegeam ce se întâmplă. După aceea am văzut pe scări, pentru că se vedea prin geam, un agent care agita un pistol, amenințând, dar nu știu din ce motiv.

Alți doi agenți au încercat să-l imobilizeze dar el s-a retras pe scări. Nu știu ce s-a întâmplat mai departe pentru că am plecat repede, mai ales că eram însoțit și de un nepot minor, și cine știe ce s-ar fi întâmplat dacă se descărca arma aia.

Dar cred că s-a rezolvat pentru că am trecut peste câteva minute și am văzut că oamenii intrau”, a povestit Cristi Dîngu, martor la eveniment.

Conform IPJ, în urma discuțiilor purtate, polițistul a predat armamentul din dotare.

În acest moment, cel în cauză este sub supravegherea personalului abilitat, iar în cauză s-a demarat o anchetă internă.

Conform unui comunicat de presă al IPJ Bacău, agentul este absolvent al Școlii de agenți de poliție ”Vasile Lascăr” Câmpina, promoția 2013, este căsătorit și a fost testat psihologic în februarie 2016.

De asemenea, în perioada 2017- 2018, acesta a fost pus la dispoziție, fiind cercetat într-un dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.

Ministrul de interne a vorbit la telefon cu polițistul

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a afirmat, luni, că a discutat personal la telefon cu polițistul din Bacău care a amenințat că își ia viața și care și-a amenințat colegii cu arma, demnitarul precizând că agentul de la Rutieră i-a spus „ce are pe suflet și a renunțat la sinucidere”.

„Vreau să va spun că am discutat cu băiatul de la Bacău, personal. Cel de la Bacău, un agent de la Poliția Rutieră, a avut ceva pe suflet. Am vorbit cu inspectorul-șef de la Bacău l-am rugat să îmi facă legătură cu el, am vorbit la telefon, mi-a spus ce are pe suflet și a renunțat la sinucidere. (…) I-am spus că doresc să aflu care este motivul acestui gest, până la urmă dramatic. Mi-a explicat omul la telefon, m-am oferit să merg la Bacău, chiar am pregătit un elicopter de la IGAv, să merg la Bacău în această dimineață, s-a răzgândit văzând deschiderea și o să vină la București, să stăm la o cafea și să îmi spună tot ceea ce are pe suflet. I-am promis că nu divulg discuția mea cu el. Oricum nu are legătură cu restructurarea poliției, cu sindicatele”, a declarat Marcel Vela, luni dimineața, la intrarea în sediul Ministerului Afacerilor Interne (MAI).