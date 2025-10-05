Un om al muntelui și al datoriei – sergentul major Moise Daniel, jandarmul montan din Slănic Moldova

De aproape doi ani și jumătate, sergentul major Moise Daniel face parte din echipa Postului de Jandarmi Montan Slănic Moldova, din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău. În tot acest timp, s-a remarcat prin profesionalism, dăruire și pasiunea cu care își îndeplinește misiunile, fie că este vorba despre patrulări pe traseele turistice, intervenții în situații de urgență sau acțiuni de protejare a mediului montan.

Absolvent al Școlii Militare de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș” din Fălticeni, Moise Daniel a ales cariera de jandarm montan din dorința de a îmbina disciplina militară cu dragostea pentru natură. „Am admirat dintotdeauna oamenii în uniformă, iar viața montană îmi oferă provocări și satisfacții pe măsură. Îmi place să fiu util și să contribui la siguranța turiștilor și protejarea naturii”, spune el cu modestie.

Pregătirea sa profesională reflectă seriozitatea cu care își tratează meseria. A absolvit cursuri de specializare în alpinism, schi și conducere de autovehicule în mediul montan, toate desfășurate la Centrul de Perfecționare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Montan „Regele Carol I” Sinaia. Aceste competențe îl ajută să intervină prompt și eficient, indiferent de condițiile terenului sau de gravitatea situației.

Un exemplu recent de devotament a fost intervenția sa în salvarea unui turist de 72 de ani, care a suferit multiple înțepături de albine în Parcul Central din Slănic Moldova. Sergentul major Moise Daniel a fost primul care a ajuns la fața locului și i-a acordat victimei primul ajutor, stabilizându-i starea până la sosirea echipajului medical. „În astfel de momente, fiecare secundă contează. Suntem pregătiți să răspundem prompt și să facem tot ce ține de noi pentru a salva vieți”, povestește el.

În spatele uniformei se află un om calm, atent și dedicat, care își petrece mare parte din timp patrulând pe traseele turistice, consiliind vizitatorii și asigurându-se că natura rămâne curată și protejată. „Muntele te învață răbdarea, disciplina și respectul pentru viață”, spune sergentul major Moise, convins că fiecare zi petrecută în slujba oamenilor este o zi câștigată.

Zi de zi, jandarmii montani din Slănic Moldova, alături de colegii lor din întreaga țară, veghează la siguranța turiștilor, protejând mediul și oferind sprijin comunităților montane. Iar printre ei, sergentul major Moise Daniel rămâne un exemplu de profesionalism, modestie și devotament față de uniforma albastră.