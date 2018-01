Cezar Olteanu, consilier județean din partea PNL, a elaborat un proiect destinat copiilor supradotați, pe care l-a prezentat colegilor din Consiliul Județean (CJ). „Pe parcursul ultimilor ani, s-a constatat că un număr foarte mare de copii cu capacități intelectuale deosebite nu-și pot continua studiile în vederea fructificării potențialului de care dispun deoarece provin din familii cu risc social: situație materială precară, familii monoparentale, violență domestică, familii în care există un membru cu nevoi speciale. Prin urmare, acești copii sunt defavorizați în ceea ce privește accesul la trepte superioare de învățământ sau, pur și simplu, nu-și pot valorifica aptitudinile sociale”, arată Cezar Olteanu. Proiectul său are ca obiectiv înființarea Centrului de excelență pentru copiii supradotați „Solomon Marcus”, care le va asigura acestora servicii de asistență psihologică și educativă, cu suport social și găzduire. Parteneri: DGASPC și Inspectoratul Școlar Cezar Olteanu a explicat că noutatea constă tocmai în faptul că serviciile vor răspunde intereselor unei categorii noi de persoane, iar Sorin Brașoveanu, președintele CJ, a apreciat proiectul și a promis sprijin din partea instituției pe care o conduce. Obiectivele sunt clare (prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor supradotați, susținerea și stimularea lor prin oferirea de servicii etc.), mai rămâne să fie identificat un spațiu în care să funcționeze Centrul „Solomon Marcus”, să fie selectați beneficiarii și personalul. Cum partenerul principal va fi Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Bacău, ar putea fi amenajate spațiile rămase libere ca urmare a programelor de dezinstituționalizare. „Un alt partener cu rol important va fi Inspectoratul Școlar Județean, pentru referirea de cazuri și sincronizarea demersului de sprijin al copiilor”, a afirmat, în final, Cezar Olteanu. 8 SHARES Share Tweet

