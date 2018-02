băcăuanul de 37 de ani este acuzat de deputata Giulia Sarti, Mișcarea 5 Stele (M5S), fosta sa logodnică, că ar fi furat suma de 23.000 de euro.

Partidul din care face parte Giulia Sarti este implicat într-un scandal monstruos. Unul dintre marile angajamente ale Mișcării 5 Stele a fost cel de a reduce costurile politicii. Parlamentarii s-au angajat să doneze o parte din salariu către un fond de microcredite. Dar o parte din parlamentari completau viramentele bancare, arătau la partid documentele, apoi imediat revocau ordinul de plată, rămânând cu banii.

Giulia Sarti a dat vina pe fostul ei logodnic și colaborator, un român din Bacău, pe nume Bogdan T., zis Andrea. L-a denunțat pentru fraudarea conturilor.

Ea îl însărcinase să se ocupe de transferul banilor donați. 23.000 de euro nu au mai ajuns unde trebuie.

“În denunțul depus la Chestură, Giulia Sarti explică faptul că îl angajase pe Bogdan “de aproximativ 4 ani” până când relația lor s-a rupt, în urmă cu un an. Sarti explică faptul că Bogdan, consultant IT, se ocupa de contabilitatea ei, inclusiv rambursările către fondul de microcreditare înființat de partid. „Marți (13 februarie – n.r.) seara am făcut un control precis și am dat seama că nu au fost executate unele transferuri către fondul de microcredite“, a spus în plângere, conform ANSA.

“Sarti a atașat la plângere transferurile bancare făcute de fostul iubit în 2014 (7 de 5.400 euro), în 2017 (13 transferuri în valoare totală de 12.900 de euro) și 2018 (5 transferuri pentru un total de 5.400).

„Vreau să se clarifice faptul că, uneori, am verificat aceste transferuri și nu am găsit nereguli“ și „Vreau să clarific că Bogdan m-a avertizat că nu va face plățile în timp util, deoarece aceste sume de bani de care avea nevoie urgentă pentru a merge la medic, dar am fost convins că el va face plățile ulterioare “. “Nu mi-am schimbat încă codurile de acces la contul bancar. I-am cerut explicații lui Bogdan despre banii pe care lipsesc, dar el însuși justificat spunând că, din motive de sănătate are nevoie de sume de bani”, a mai declarat în plângere Sarti, care, subliniază, nu știe unde se află în acest moment fostul ei iubit”, notează gazetaromaneasca.com.

Cei doi s-au cunoscut în 2013, după ce în e-mailul deputatei intraseră hackerii, iar Bogdan îi fusese recomandat pentru ”rezolvarea problemei.

Românul era cunoscut în Italia cu numele de Andrea de Girolamo şi gestiona o pagina FB, SocialTv Network, unde făcea campanie electorală mascată pentru M5S.