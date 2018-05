Și absolvenții Colegiului Național Catolic „Sf. Iosif” Bacău au marcat finalul anilor de liceu printr-un curs festiv, care a avut loc, joi, de la ora 12.00, în Aula „Moldova” a Universității „George Bacovia”. În total, 99 de absolvenți: 29 de la profil real, specializarea Matematică – informatică, 55 de la cele două clase de profil uman, specializarea Științe sociale, și 15 absolvenți de la Seminar, profilul teologic, specializarea teologie romano-catolică.

„Pentru elevii clasei a XII-a A ai colegiului nostru, cei patru ani de liceu au fost o adevărată aventură plină de suișuri și coborâșuri, o comoară plină de lecții de viață. Pe lângă pregătirea de bază pentru o carieră profesională în orice domeniu, cu perspective mari pentru viitor, colegiul nostru îi ajută pe elevi să devină oameni adevărați, modele pozitive pentru societate.

De asemenea, pregătirea umană și spirituală pe care o asigură acest colegiu este unul dintre darurile cele mai valoroase care pot fi oferite unui tânăr ce alege să se lase ghidat pe drumul maturității”, ne-a declarat prof. Elena Păncescu, diriginta clasei a XII-a A. „Le-am fost profesor, diriginte și părinte cu jumătate de normă. Consider că răgazul celor 4 ani petrecuți împreună este un timp câștigat și le mulțumesc.

Pentru orele frumoase, sărbătorile, proiectele, concursurile, cântecele, aniversările petrecute împreună. În mintea și sufletul meu imaginea lor rămâne sinonimă cu zbuciumul adolescentin, entuziasmul, vuvuzelele, frumusețea, exuberanța…”, ne-a precizat și prof. Dana Floareș, diriginta clasei a XII-a B. „Ca profesor diriginte, mulțumesc întregului grup profesoral pentru ceea ce le-a oferit deja acestor tineri și pentru semințele care vor rodi mai târziu.

Sper că noi toți i-am ajutat să crească frumos și să își întindă cu încredere aripile pregătite de zbor. Le doresc să își păstreze prospețimea și reperele intelectuale, morale și spirituale dobândite aici, să se așeze frumos în albia vieții lor, să aibă curajul de a da curs provocărilor folositoare și înțelepciunea de a face alegeri bune”, a spus și prof. Ion Cozma, diriginte la clasa a XII-a C.

La clasele a XII-a, de liceu, șefa de promoție este Ema Bărbuț, clasa a XII-a B (prof. diriginte Dana Floareș).

„Sunt șefa de promoție a generației 2018 a Colegiul National Catolic «Sf. Iosif», un liceu care încurajează performanța și îi ajută pe elevi să crească frumos. Aș dori să evidențiez semnificația deosebită pe care au avut-o cadrele didactice în formarea noastră atât la nivel educațional, cât și la nivel interuman. Mulțumim tuturor formatorilor din acest liceu pentru profesionalism, calitatea morală și spirituală, empatie, creativitate, susținere, și îi asigur de prețuirea mea și a colegilor mei.

Liceul nostru încurajează exprimarea de sine și ajută la formarea unor oameni de bază ai societății. Părăsesc cu nostalgie și recunoștință această mare familie a Colegiului Național Catolic «Sf. Iosif», experiența celor 4 ani va ocupa mereu un loc aparte în inima mea. Pe viitor, voi urma facultatea de economie în Franța.”

La clasa a XII-a, Seminarul Teologic „Sf. Iosif” Bacău, șef de promoție este Emanuel Andrei Bilovolschi, originar din Siret, județul Suceava.

„Sunt la sfârşitul unei etape importante din viaţa mea. Din fericire, nu am terminat oricum, ci, ca rod al eforturilor depuse în cursul celor 4 ani de liceu, am reuşit să obţin media 10 la toate materiile şi, astfel, să devin şef de promoţie. Am ales această şcoală, deoarece propune un program educaţional foarte consistent, care se realizează pe toate planurile: intelectual, uman şi spiritual. Este o şcoală specială, pentru că oferă posibilitatea unui autentic discernământ printr-un program bine gândit care face echilibru între rugăciune, studiu, muncă şi recreaţie. Aşadar, pot spune că la sfârşitul acestor patru ani de seminar ştiu ce vreau de la viaţă, am siguranţa că pot păşi mai departe cu maturitate, responsabilitate, curaj şi încredere. Ţin să le mulţumesc pe această profesorilor mei, pentru susţinerea şi ajutorul acordat, dar şi părinţilor formatori care, prin munca depusă, şi-au pus amprenta asupra propriei mele deveniri.”

1 of 27