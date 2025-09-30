Umbrărescu își pune din nou amprenta pe harta infrastructurii din România: va construi Drumul Expres Brăila–Focșani

Un nou contract uriaș de infrastructură rutieră a fost adjudecat în România, iar numele din spatele lui nu mai surprinde pe nimeni: Dorinel Umbrărescu, „regele asfaltului”. Asocierea condusă de firmele sale – SA&PE Construct, Spedition UMB și Tehnostrade – alături de gălățenii de la Arcada, a câștigat licitația pentru Drumul Expres Focșani–Brăila, cu o ofertă de 4,29 miliarde lei fără TVA.

Vor fi 73,5 kilometri de șosea de mare viteză, cel mai lung tronson din România construit vreodată printr-un singur contract. Pentru șoferi, asta înseamnă drum direct între Brăila și viitoarea autostradă A7, fără serpentinele și satele care încetinesc traficul acum.

Contractul prevede 6 luni de proiectare și 3 ani de execuție. Dacă ritmul UMB se confirmă, șantierul ar putea deveni un nou exemplu de eficiență, așa cum s-a văzut deja pe alte tronsoane ale A7.

Noul drum expres nu e doar o șosea. E o adevărată arteră modernă: patru benzi largi, bandă mediană cu parapete de beton, acostamente consolidate, dar și 57 de poduri și pasaje. În plus, șase noduri rutiere vor lega localitățile de pe traseu de noua magistrală: de la Focșani și Milcovul, până la Măicănești, Corbu, Siliștea și capătul de la Brăila.

Șoferii vor avea la dispoziție parcări și spații de servicii – cu locuri de odihnă, benzinării și chiar zone comerciale. Practic, infrastructura este gândită ca în vestul Europei, nu doar ca un drum care leagă două orașe.

Pentru Brăila și Vrancea, șantierul acesta înseamnă mai mult decât asfalt: noi locuri de muncă, șanse de dezvoltare pentru firme locale și, mai ales, o legătură rapidă cu restul țării. Pentru Umbrărescu, e încă o confirmare că, atunci când vine vorba de drumuri rapide, numele său e primul pe listă.