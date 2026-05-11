Umbrărescu avansează cu reabilitarea combinatului din Oțelu Roșu: macara gigant adusă pentru lucrările de demontare

Lucrările de reabilitare a fostului combinat siderurgic din Oțelu Roșu continuă într-un ritm susținut, imaginile surprinse recent cu drona prezentând amploarea șantierului dezvoltat de UMB STEEL pe platforma industrială închisă din 2012.

Pentru demontarea principalelor elemente ale instalației de desprăfuire, constructorii au apelat la compania D&D, care a adus pe șantier o macara pe șenile de mare capacitate, model Liebherr LR 1750.

Combinatul a fost achiziționat în ianuarie 2025 de omul de afaceri Dorinel Umbrărescu, prin firma Eco Wind Power, controlată de familia sa. Tranzacția a fost realizată în urma unei licitații, pentru suma de aproximativ 141,65 milioane de lei, inclusiv cheltuielile de procedură.

Potrivit planurilor anunțate, familia Umbrărescu intenționează să investească sute de milioane de lei pentru repornirea activității industriale la Oțelu Roșu. În prima etapă sunt estimate între 100 și 150 de locuri de muncă, urmând ca numărul angajaților să crească la 300-400 până anul viitor.

Toate indiciile arată că noua unitate va produce fier beton striat și sârmă, materiale necesare activităților desfășurate de UMB Group în domeniul construcției de drumuri, poduri și viaducte, grupul fiind implicat în numeroase șantiere de autostrăzi din România.

Combinatul siderurgic din Oțelu Roșu are o tradiție industrială de peste 220 de ani, fiind atestat documentar încă din 1796, în perioada Imperiului Habsburgic. De-a lungul timpului, unitatea a trecut prin mai multe schimbări de proprietate și dificultăți economice, activitatea fiind oprită definitiv în 2012, pe fondul datoriilor acumulate.

Relansarea combinatului este privită drept una dintre cele mai importante investiții industriale recente din zonă, cu potențial de revitalizare economică și de creare a unor noi oportunități de angajare în regiune.