* După 2035, dacă nu cade șandramaua, în UE o să fie ca-n Cuba: câteva mașini electrice noi, restul cu motoare și piese de împrumut: Q7 cu motor de Lada, BMW cu saboți de Dacia, Mercedes cu ambreiaj de Suzuki și așa mai departe. O să fie bătaie pe parcurile de dezmembrări!

* «Ia din magazinul online au zis. E mai simplu, găsești toate lucrurile în același loc, nu e nevoie să umbli peste tot!» Am luat. Am plătit transport, plătit taxa pentru plata ramburs… Eram convins că îmi vor veni toate în același pachet, că doar așa e logic și se economisește timpul… În prima zi mi-a venit mousul. A doua zi a venit cititorul de carduri. Abia a treia zi a venit priza programabilă…

* Dionisie: Ba, cu cât trece vremea cu băiețîi ăștia la butoane, cu atât înțeleg mai mult de ce au existat tribunalele populare și obsedantul deceniu…

* Chiar sunt filme mișto pe NETFLIX, doar că Inteligența Artificială a platformei le ține bine ascunse. Poți să stai și să derulezi cât vrei, n-o să ajungi la comori decât dacă te apuci de săpat bine. Am văzut “Trupul dușmanului meu”, un film din 1976 cu Jean-Paul Belmondo și am mai găsit câteva cu Alain Delon și alți actori mișto. Hint: căutați după numele actorilor.

* Anul trecut, o manifestație BLM, deloc pașnică, a pătruns într-o zonă rezidențială, pe o stradă privată devastând totul. În semn de protest, desigur. Un cuplu de albi a ieșit cu armele pe peluză să-și apere casă. Amenințarea a avut efect, gloata a ocolit casa lor. Dar au urmat răcnetele deontologilor. Luni de zile au țipat că nu se poate, e îngrozitor, cum au îndrăznit să iasă și să amenințe cu armele sfinții belemiști? Cum au îndrăznit să nu se lase călcați în picioare de protestatari?! Cei doi au fost trimiși în judecată, dar guvernatorul statului a zis că, indiferent ce condamnare vor primi, îi va grația. Ceea ce s-a întâmplat zilele trecute.

* «Bilanțul amar al proprietarilor de restaurante care experimentează pașaportul de sănătate», scrie Le Figaro. Unitățile care au început deja să-și controleze clienții se confruntă cu situații foarte diferite. Dar, în general, se observă o scădere a numărului de clienți.

* Dionisie: Cic-a zis grofu’ că el n-a mers la Ziua Imnului pentru că singurul imn pe care-l știe este Deutschland Uber Alles