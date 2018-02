La Teatrul Municipal „Bacovia” trenul nu mai întârzie, spunea Eliza Noemi Judeu, actor şi manager, la conferinţa de presă, de joi, 8 februarie, târziu, după ultima repetiţie cu public a piesei, „Uciderea lui Gonzago”, care va avea premiera duminică 11 februarie, de la ora 18.00. Obicei occidental, repetiţiile cu public încep să prindă şi în teatrele din România, instituţia băcăuană nu face excepţie, după cum a constatat şi apreciat şi publicul, în cele trei zile de „laborator”, de dinaintea premierei. Desfăşurate la aceeaşi oră, stabilită pentru anotimpul de iarnă, 18.00, repetiţiile, cu tot staff-ul artistic şi tehnic în sală şi în culise, sunt, se vor a fi o vizionare din mers, pe viu, un retuş final al viziunii regizorale, a jocului fiecărui personaj, în ansamblul discursului artistic propus. Piesa dramaturgului bulgar Nedealko Iordanov, în regia băcăuanului Dumitru Lazăr Fulga, supune actorii unei concentrări şi unui efort maxim pe toată durata spectacolului, cu dese schimbări de ritm, stări, situaţii, costume, lumini, un „teatru în teatru”, în care, dincolo de titlul piesei, personajul principal este actorul şi condiţia lui, într-o lume trepidantă, grăbită, care nu mai are timpul – sau poate nici nu-şi propune -, să vadă dincolo de propriile interese. O piesă de văzut, o premieră care se înscrie în programul „Municipaluluii” de a marca/sărbători 70 de ani de existenţă oficială. Dacă am spus ceva despre piesă şi actori (cronica de spectacol va apărea după premiera de duminică), o menţiune trebuie făcută, dacă e voie, şi pentru spectator: chiar dacă un personaj îl introduce în regala viaţă complicată de la Palatul Elsinore, acolo unde se spune des că „e ceva putred în Danemarca”, unde Hamlet îşi pune chinuitoarea întrebare „Afi sau anu fi!”, spectatorul, revin la el, este solicitat să facă apel la lecturile din tinereţe din creaţia Marelui Will. Am remarcat o revenire pe scena băcăuană, după o lungă perioadă, a actorului Ştefan Hagimă, în rolul Polonius, şi un debut, tânărul Tudor Hurmuz, în Benvolio. În distribuţie, Ion Goranda, Firuţa Apetrei, Denise Ababei, Valentin Branişte, Bogdan Buzdugan, Dumitru Rusu, Ştefan Alexiu, Bogdan Matei, Daniela Vrânceanu. Să mai precizăm, costumele aparţin artistei Cristina Ciobanu, ambianţa sonoră – Mirel Vrânceanu, video – Ovidiu Ungureanu. A urmat, după aplauze, un dialog cu publicul, iniţiat de Eliza Judeu, managerul teatrului. Timid la început, se vede lipsa exerciţiului, dialogul s-a aprins, a fost interesant, cu note exclusiv pozitive (pentru încurajare, nu?), din care a lipsit regizorul, n-ar fi fost rău să participe şi unul sau doi actori. Poate la următoarea premieră. 1 of 20 Astăzi, vineri, de la ora 18.00, are loc avanpremiera, iar duminică, premiera, de la aceeaşi oră. Despre activitatea din stagiunea trecută şi proiectele din anul 2018, în ediţia tipărită de luni, 12 februarie. 0 SHARES Share Tweet

