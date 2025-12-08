U17 FC Viitorul Onești, calificare dramatică în optimile Cupei României

Oneștiul a trăit o zi cum rar se vede în fotbalul românesc, o zi în care prezentul și viitorul au strălucit în același timp. În timp ce echipa de seniori din Liga 3 defila spectaculos cu 4-0 în fața formației din Odorheiu Secuiesc, pe stadionul principal, la doar câteva zeci de metri distanță, o altă poveste lua naștere pe terenul sintetic. O poveste scrisă de generația care bate la porțile performanței: U17 FC Viitorul Onești.

A fost un meci greu de privit cu inima liniștită, un adevărat carusel emoțional în care tinerii fotbaliști au fost nevoiți să revină în joc de fiecare dată când adversarul lovea. Conduși în repetate rânduri, băieții nu au cedat nicio clipă, demonstrând caracter, determinare și o maturitate care îi recomandă pentru fotbalul mare. Partida a devenit treptat un test al nervilor, al ambiției și al dorinței de a nu renunța.

Finalul a fost demn de un scenariu cinematografic. În ultima fază a prelungirilor, când cronometrele își pierdeau deja răbdarea și speranța părea să se stingă, Șerban Hanganu a reușit să trimită mingea în poartă, declanșând un val de euforie în rândul suporterilor. Golul său a stabilit scorul final al timpului regulamentar, 3-3, după ce Luca Contea semnase o dublă spectaculoasă, iar Hanganu înscrisese prima oară pentru egalare.

Calificarea avea să se joace la loviturile de departajare, însă pentru juniorii formați în Academia Viitorul Onești nu a mai fost vorba de o loterie, ci de o demonstrație de forță mentală. Rând pe rând, Dario Bortoș, Luca Contea, Ștefan Popa, Radu Maftei, Darius Gheorghică, Matei Găman și Mateo Rotaru au transformat impecabil, lăsând impresia că penalty-urile sunt un exercițiu de antrenament, nu un moment decisiv al sezonului. Lovitura finală, cea care a trimis echipa în optimi, i-a aparținut lui Radu Fridl, care a executat cu o stăpânire impresionantă pentru vârsta lui.

Imaginile bucuriei de după momentul decisiv sunt dovada unei echipe care respiră aceeași energie, același vis și același spirit: unitate, caracter, viitor. Totul sub îndrumarea antrenorului Cătălin Bucur, un tehnician care știe să transforme potențialul în performanță și să construiască o echipă în adevăratul sens al cuvântului.

Oneștiul are toate motivele să fie mândru. La Viitorul crește o generație care promite fotbal adevărat, pasiune, disciplină și răbdare. Pentru acești tineri, Ziua Viitorului abia începe.