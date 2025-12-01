Turla bisericii din Luncani, mistuită de flăcări; ÎPS Ioachim a venit la fața locului în zorii zilei

Turla bisericii ortodoxe din Luncani a luat foc în după-amiaza zilei de 30 noiembrie.

Îngrijorat de această veste rea, ÎPS Ioachim Băcăuanul, arhiepiscop al Romanului și Bacăului, a lăsat la o parte orice preocupări legate de Ziua Națională, iar la prima oră a zilei de 1 Decembrie se afla deja în Luncani, la locul incendiului.

Preocuparea preasfinției sale s-a îndreptat în prinul rând către credincioșii din Luncani – și din fericire nimeni nu a fost rănit, iar în al doilea rând spre sălașul de cult, care fusese renovat în întregime în anul 2016 și pe care ÎPS Ioachim Băcăuanul însuși o sfințise la terminarea lucrărilor.

Sprea marea mulțumire a înaltului prelat ortodox, deja mulți săteni se aflau acolo, alături de preotul-paroh Adrian Frunza muncind de zor la înlăturarea urmărilor incendiului. De pe acoperișul turlei, multe lemne arse căzuseră înăuntru, în fața catapeteasmei.

Enoriașii, mai presus de protocolul sărbătorilor

Adresându-se celor care trudeau, ÎPS Ioachim Băcăuanul a spus: „Eu am venit ca să vă încurajez și să punem prima cărămidă – binecuvântarea noastră. Și dacă binecuvântarea vine de la Dumnezeu, vom reconstrui locașul de închinare. Dumnezeu v-a ales pe voi, pentru ca biserica aceasta să fie vie, Biserica vie sunteți voi.

Biserica de rit este un spațiu în care locuiește Dumnezeu și în care ne închinăm. De aceea, am venit să vă încurajez, în calitate de întâi-stătător al eparhiei, Și mă bucur că dis-de-dimineață v-am găsit aici, la lucrare, sub îndrumarea preotului-paroh. Foarte bine! Curaj, să nu deznădăjduiți! Slavă lui Dumnezeu!”.