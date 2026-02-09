Turismul băcăuan dă primele semne de frânare: efectele austerității și ale tăierii tichetelor de vacanță încep să se vadă

Primele luni de după introducerea măsurilor de austeritate și reducerea tichetelor de vacanță încep să lase urme vizibile în turismul local. Datele statistice aferente lunii noiembrie 2025, la nivelul județului Bacău, conturează un tablou precaut: oferta de cazare rămâne relativ stabilă, însă cererea scade, iar gradul de ocupare al unităților turistice este mai mic decât în perioadele de comparație.

Deși numărul structurilor de primire turistică a crescut ușor față de noiembrie 2024 (+0,7%), iar capacitatea de cazare a fost mai mare cu 17 locuri, indicele de utilizare netă a locurilor de cazare a coborât la 21,3%, sub nivelul înregistrat atât în noiembrie anul trecut (22,1%), cât și în octombrie 2025 (22,7%). Practic, unitățile există, dar sunt mai puțin ocupate.

Scăderea este mai clară atunci când analizăm dinamica lunară. Față de octombrie 2025, județul Bacău a pierdut 9 unități de cazare (-5,8%) și 147 de locuri (-3,1%), semn că unele structuri au redus activitatea sau au ieșit temporar din circuitul turistic, pe fondul unei cereri mai slabe în extrasezon.

Un alt indicator relevant este numărul sosirilor turiștilor, care în noiembrie 2025 a fost de 15.036 persoane. Comparativ cu aceeași lună a anului precedent, se înregistrează o scădere de 1%, iar față de luna anterioară diminuarea este și mai accentuată, de 6,1%. Având în vedere că peste 92% dintre turiști sunt români, dependența turismului local de consumul intern rămâne foarte ridicată.

Durata medie a șederii a stagnat la două nopți, fără semne de revenire. Cu alte cuvinte, turiștii care ajung în județ nu mai prelungesc sejururile, preferând vizite scurte, atent calculate din punct de vedere al cheltuielilor.

Specialiștii din domeniu atrag atenția că aceste evoluții sunt compatibile cu reducerea puterii de cumpărare, pe fondul măsurilor de austeritate și al diminuării sau eliminării tichetelor de vacanță, un instrument care a susținut ani la rând turismul intern, inclusiv în județe precum Bacău, mai puțin dependente de turismul extern.

Deocamdată, nu se poate vorbi despre un colaps al turismului local, însă cifrele indică o răcire treptată a pieței. Dacă trendul descendent al sosirilor și al gradului de ocupare se va menține și în lunile următoare, operatorii din turism ar putea resimți din ce în ce mai acut efectele acestor măsuri.

Pentru județul Bacău, unde turismul se bazează în mare parte pe mobilitatea internă, evoluțiile din perioada următoare vor arăta dacă anul 2025 marchează doar o ajustare temporară sau începutul unei perioade mai dificile pentru acest sector.