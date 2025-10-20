Tulburelul a început să facă victime pe șosele

Pe 17 octombrie, traficul din Bacău și împrejurimi a fost martor la două exemple de „pilotaj experimental” sub influența alcoolului.

Biciclistul care a confundat asfaltul cu podeaua barului

În jurul orei 20:30, pe strada Triumfului din municipiul Bacău, un tânăr de 29 de ani, cu o alcoolemie de 2,16 mg/l în aerul expirat, și-a testat limitele pe bicicletă… și a pierdut cursa. Din păcate, căzătura a fost suficient de serioasă încât să necesite internarea la spital. Polițiștii atrag atenția: alcoolul și bicicletele nu sunt un mix recomandat, indiferent de vârstă sau curaj.

Șoferul care a confundat DJ 252F cu pistă de curse

Tot în jurul orei 20:30, în comuna Ungureni, un bărbat de 53 de ani, cu o alcoolemie de 1,47 mg/l, a intrat în coliziune cu un alt autoturism condus regulamentar de un bărbat de 56 de ani. Rezultatul: victima a fost rănită și s-a impus recoltarea mostrelor biologice. Dosarul penal este în curs de întocmire pentru vătămare corporală din culpă și conducere sub influența alcoolului.

Polițiștii reamintesc că pericolul în trafic nu ține cont dacă ești șofer, biciclist, motociclist sau chiar pieton: alcoolul îți poate lua frâna… și gravitatea realității.