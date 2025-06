Trupul și Sângele Domnului – Joia Verde

Solemnitatea Trupul și Sângele Domnului, celebrată an de an în ziua de joi, după Preasfânta Treime, are în centru Sacramentul Euharistiei, instituit la Ultima Cină, taina prin care Isus ni s-a dăruit ca hrană pentru sufletele noastre.

Această solemnitate a fost instituită de Papa Urban al IV-lea, în anul 1264 ca sărbătoare de poruncă pentru Biserica Universală, tocmai pentru a întări credința în prezența reală a lui Isus din Preasfântul Sacrament.

Întrucât Joia Sfântă, în care comemorăm Cina Domnului și Institiurea Sfintei Euharistii, este centrată pe Patimirea și Moartea lui Isus, Biserica ne propune după Înviere această sărbătoare specială pentru a reflecta asupra Sfintei Euharistii ca dar al lui Cristos pentru Biserica Sa.

Euharistia este aducerea de mulțumire pentru tot ceea ce Isus a făcut pentru noi. Dacă rămânem aproape de Sfânta Liturghie, nu ne vom îndepărta niciodată de Domnul. Iar acest lucru l-a dorit și Isus când a spus: „Cine mănâncă trupul meu şi bea sângele meu rămâne în mine şi eu în el”.

Sărbătoarea de astăzi ne invită să reflectăm în primul rând asupra prezenței reale a lui Isus Cristos în Taina Euharistiei.

Atunci când mergem la biserică, nu trebuie să sperăm că Domnul va fi acolo. Prezența lui nu depinde de dispoziția noastră, de ceea ce simțim noi, de sfințenia noastră sau chiar de credința noastră. Cristos este cu adevărat prezent în Euharistie pentru că ne-a promis acest lucru: „Iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul lumii”.

Dar ce înseamnă pentru noi „Prezența reală”? Înseamnă că noi credem că atunci când mergem la biserică, Cristos este prezent în tabernacol și pe altar la Sfânta Liturghie nu în mod simbolic, ci este preznt în mod real, cu Trupul și Sângele său. Iar ca dovadă a acestei prezențe reale sunt atâtea miracol euharistice care au avut loc de-a lungul timpului.

Spunea sfântul Ioan Maria Vianney: „Nu toți cei care se apropie de Sfânta Împărtășanie sunt sfinți, dar sfinții sunt întotdeauna printre cei ce primesc Sfânta Taină”.

În viața lui pământească, Isus a intrat în contact cu mulți oameni. El nu a adunat doar un mic grup select de oameni credincioși. Ci s-a oferit pe sine tuturor.

Euharistia nu este rezervată celor desăvârșiți, ci este dăruită pentru a ne ajuta pe toți în călătoria vieții. Pentru că îl primim pe același Cristos, Euharistia ne ajută să ne simțim parte din Trupul lui, care este Biserica. Euharistia ne ține împreună.

Pr. Octavian Sescu, Parohia Romano-Catolică „Nașterea Sfintei Fecioare Maria”, Valea Seacă