De joi și până duminică, baza SCM Bacău va găzdui unul dintre cele mai longevive turnee internaționale pentru veterani organizate în România

Trofeul „Simba Invest” avansează. În ani, în număr de participanți și în…grad. Unul dintre cele mai longevive turnee de tenis rezervate veteranilor se pregătește de o nouă ediție. Și de o nouă perspectivă. Devenit turneu internațional ITF începând cu 2017, Trofeul găzduit de SCM Bacău va trece din acest an de la gradul 5 la gradul 4. „Este o mare satisfacție și o mare realizare pentru noi. Trecerea la turneul de gradul 4 are în spate mai mulți factori: meritul sponsorilor și, implicit, al premiilor puse la bătaie, calitatea organizatorică și, evident, tradiția de care se bucură competiția noastră”, a declarat directorul de turneu, Mihai Ciuntea.

Programat de astăzi și până duminică, Trofeul „Simba Invest” 2019 se poate lăuda și cu un număr superior de participanți. Aproape dublu față de cel din 2018: peste 60. În felul acesta, se confirmă previziunea din urmă cu un an a lui Cristinel Lungu, aflat atât în dublă ipostază de organizator și participant. „Este păcat ca un turneu de acest gen să nu alinieze la start mai mulți amatori de tenis.

În 2019 vom face în așa fel încât să ridicăm ștacheta și cantitativ”, declara vara trecută Cristi Lungu, la vremea respectivă proaspăt câștigător al categoriei 45 de ani. Cei 61 de tenismeni înscriși în concurs la ediția ce va debuta azi se vor confrunta la zece categorii, iar o altă veste bună este că, după o întrerupere de un an, se reia și competiția feminină.

Din cele zece categorii, două sunt rezervate doamnelor: -45 și +45 ani, cea de-a doua categorie reunind la start pe Janeta Vespan (70 de ani bătuți pre muchie), Monalisa Stănescu și, last but not least, băcăuanca Clementina Huțu, care se prezintă la start aureolată de titlul național cucerit recent la Galați, acolo unde și-a trecut în cont și un bronz la mixt, alături de Ioan Chirvăsuță.

De altfel, ediția din acest an a Trofeului „Simba Invest” se bucură de prezența mai multor medaliați la Naționalele de Veterani de la Galați. Dacă este să ne rezumăm doar la băcăuani, pe lângă Clementina Huțu (aur la simplu feminin și bronz la mixt) și Ioan Chirvăsuță (argint la simplu masculin +65 ani și bronz la mixt), îi mai avem pe Cristian Caragea, campion la 60 ani și pe Ciprian Adam, bronz la 45 ani. „Se prefigurează un turneu disputat, chiar dacă anul acesta nu vom avea niciun reprezentant de peste hotare”, a subliniat Mihai Ciuntea.

Să mai notăm că la +70 de ani îl vom regăsi, ca mai întotdeauna, pe Vasile Vespan, care, la 74 de ani, este decanul de vârstă al competiției. Asta dacă arbitrii nu-l vor accepta pe gălățeanul Ghiță Lungu (77 de ani), aflat, deocamdată, pe lista de așteptare. O nouă dovadă că tenisul nu are…vârstă. Doar pasiune, foarte multă pasiune.