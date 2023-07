Trofeul Dedeman & Simba Invest, o ediție furtunoasă

Și în acest an, condițiile meteo au bulversat programul tradiționalei competiții ITF dotate cu premii în valoare de 25.000 dolari plus ospitalitate și găzduite de baza SCM Bacău. Eforturile organizatorilor au făcut însă ca turneul să meargă înainte spre finala programată duminică, la ora 11.00

Turneul care aduce ploaia

Cum faci ca, în zilele caniculare de vară, ploaia să coboare din cer peste întreg Bacăul? Simplu. Nu, nu trebuie să ieși cu gălețile de apă, ca în procesiunile din mediul rural. Și nici să bați din tobe, precum nativii americani. Este suficient să anunți începerea unui turneu de tenis. Iar dacă este vorba de Trofeul Municipiului Bacău, competiție care, din 2021, a devenit, grație sponsorilor, Trofeul Dedeman & Simba Invest, metoda nu are cum să dea greș. Doar e verificată! Din 1998 încoace, competiția ITF găzduită de terenurile bazei SCM Bacău și dotată cu premii în valoare de 25.000 dolari plus ospitalitate a venit, mai mereu, la pachet cu ploaia. Mocănească sau torențială, de scurtă sau lungă durată, ploaia s-a aflat la și de serviciu la turneul băcăuan.

Au fost ediții în care unele meciuri s-au refugiat în săli (inclusiv de școală generală) și ediții în care turneul și-a luat rachetele în spinare și a tras o fugă până la Roman. Iar anul trecut, finala câștigată de americanul Oliver Crawford în fața tunisianului Moez Echargui s-a disputat, tot din cauza ploii, în sala „Dedeman”. Niciodată însă vremea nu și-a făcut de cap ca la ediția din acest an, cea cu numărul 22. Caniculă, o furtună apocaliptică, temperaturi scăzute cu aproape 15 grade, din nou soare, iarăși ploaie și noi rafale de vânt: de toate pentru toți. Plus tenis de mare calitate deoarece, în ciuda capriciilor meteo, Trofeul Dedeman & Simba Invest rămâne unul dintre turneele ITF de mare clasă și mare atracție.

„Madonna, che tempesta!”

Pentru a avea tenis, organizatorii au avut însă serios de treabă. Furtuna s-a iscat, vă amintiți bine, marți seara. Din… senin. Ei bine, nu chiar din senin, pentru că la orizont, spre Vest, cerul se făcuse negru de supărare. Nimeni nu se aștepta însă ca, dintr-o dată, vârtejul să ia pe sus, la propriu, un meci de dublu și, odată cu el, umbrele, bannere, perdele de zgură și crengi groase de copac. „A fost ceva nemaivăzut. Iar grozăvia a fost că a venit pe neanunțate. Ne-am refugiat cu toții înăuntru. Mi-era și frică să ies și să închid nocturna, dar am făcut-o până la urmă, chiar dacă vântul era să mă zboare pur și simplu”, dezvăluie organizatorul și sufletul turneului, antrenorul SCM Bacău, Mihai Ciuntea. ”Madonna, che tempesta!”, continua să se crucească, a doua zi, cu accentul său de roman, tenismenul italian Simone Agostini. „Nu eram la teren, mă aflam deja la hotel, dar asta nu înseamnă că furtuna a fost mai puțin înspăimântătoare. Șuierul vântului, fulgerele orbitoare și copacii care se îndoiau până aproape de pâmânt m-au speriat tare. Călătoresc mult, am văzut că în ultima perioadă vremea face ravagii peste tot, indiferent că este vorba de temperaturi de foc sau de vijelii, dar așa furtună n-am prins niciodată”, a spus Agostini.

Cu T-ul, eficient ca și cu racheta

Miercuri dimineața, urmele prăpădului erau încă foarte vizibile pe terenurile SCM Bacău. Terenurile îmbibate cu apă și acoperite de frunze și crengi erau impracticabile. Nicio șansă ca meciurile să înceapă la ora fixată, 10.00. De altfel, dubii planau și asupra noilor programări, care împinseseră către ora 14.30 primele jocuri de simplu din calupul de 12 rămas din turul inaugural. Dar organizatorii și-au suflecat mânecile. În frunte cu reprezentantul unuia dintre cei doi sponsori, Cristinel Lungu, de la Simba Invest. Proaspăt câștigător al turneului de Seniori/ Veterani, Cristi a arătat că, pe terenul de tenis, poate fi la fel de eficient cu roaba și cu T-ul precum este cu racheta. A cărat zgură cu roaba, apoi a răsturnat-o și a împrăștiat-o pe teren cu T-ul; o dată, de două, de zece ori. Este același Cristi Lungu care, la ediția din 2013 îl impresiona pe câștigătorul de atunci al turneului, suedezul de origine etiopiană, Elias Ymer, prin faptul că a pus mâna pe bureți și găleți pentru a îndepărta apa de pe terenuri. Și atunci a plouat din belșug, făcând ca semifinalele și finalele să se joace în aceeași zi. Și, atunci, ca și acum, Cristi s-a băgat la…munca de jos. „Bacăul îmi va rămâne mereu în suflet pentru că aici am câștigat primul meu turneu ITF și aici am descoperit oameni deosebiți, gata să te ajute cu orice ai nevoie. Nu credeam că voi vedea vreodată ca sponsorul unui turneu să dea cu mătura pentru a face funcțional un teren”, mărturisea suedezul Ymer.

River Plate câștigă, Paz pierde

Anul acesta nu am mai avut suedezi la Trofeul Dedeman & Simba Invest, chit că, pentru prima oară din 1998, tabloul de 64 din calificări a fost plin-ochi. Nu a mai sosit nici Mădăraș, suedezul de origine română. Au continuat, în schimb, să vină tenismeni de peste tot din lume. America de Sud este bine reprezentată și în 2023: Argentina, Brazilia, Chile. „Legiunea argentiniană” este la putere. Până să o decoperi după inflexiunile limbii, o recunoști după culori. Și după chipuri. Culorile Bocăi Juniors care sunt, de fapt, culorile Suediei: le poartă cu mândrie Felipe Derdoy, argentinianul eliminat în calificări de chilianul Esteban Bruna. Chipurile sunt ale lui Juan Pablo Paz și Hernan Casanova. Paz se află pentru a patra oară în Bacău. A jucat și o finală, pierdută, contra lui Manda. „Sperăm ca anul acesta să meargă mai bine”, face cu ochiul Juan Pablo, suporter înflăcărat al lui River Plate. Nu a mers deloc mai bine, chit că River a luat, pentru a 38-a oară, titlul în Argentina. River a câștigat, Juan Pablo Paz a pierdut: 5-7, 3-6 cu Dan Alexandru Tomescu. Îi rămâne proba de dublu, alături de favoritul numărul 1 de la simplu, Hernan Casanova. Și Hernan a mai fost în Bacău. În 2018 a pierdut semifinala la simplu, dar a câștigat titlul la dublu. „Acum aș vrea să le câștig pe amândouă. Sau măcar simplul”, zâmbește Casanova.

Coman, puștiul-minune

Deși eliminat de chilianul Esteban Bruna în turul trei al calificărilor, argentinianul Felipe Derdoy nu-i poartă pică acestuia. Suporterul Bocăi devine și suporterul lui Esteban în meciul din turul întâi, cu Mihai Alexandru Coman: „Vorbim aceeași limbă, ne știm și, în plus, mi-aș dori ca cel care m-a eliminat să ajungă cât mai sus”. Esteban Bruna nu trece însă de primul tur. Este „scos” de Alex Mihai Coman, puștiul-minune din Craiova sau, așa cum spunea Cristi Lungu încă de acum un an, „viitorul tenisului românesc”. În 2022, Alex Coman a trecut de argentinianul Di Natale, dar a avut neșansa de a-l întâlni în turul doi pe cel care avea să câștige turneul, americanul Crawford. Acum, în 2023, Alex a beneficiat de un nou wild-card, demonstrând, o dată în plus, că merită încrederea organizatorilor. Astfel, tenisul său de calitate s-a oglindit în rezultatul jocului cu Bruna: 6-4, 4-6, 7-5. „Coman este, într-adevăr, un mare talent și ne bucurăm că am putut să-i oferim și anul acesta un wild-card”, punctează Mihai Ciuntea, care are, însă, și un regret: băcăuanul Dragoș Ignat, și el beneficiarul unui wild-card în 2022, atunci când a făcut un meci spectaculos în compania favoritului nr.1, Ionel, nu a putut ajunge și anul acesta.

Finala se joacă duminică, de la 11.00

Eforturile făcute de organizatori miercuri dimineața au dat roade. Terenurile au fost aranjate, iar până seara s-au jucat toate partidele de simplu. Din păcate, ploaia căzută în noaptea de miercuri spre joi, a dat din nou programul peste cap. Astfel, primele jocuri din turul al doilea la simplu au demarat cu o oră mai târziu. Dar au demarat, chiar dacă picăturile de ploaie- de data aceasta, din fericire, doar câteva picături- nu au lipsit. „Sperăm să fi încheiat conturile cu ploaia, iar restul turneului să se desfășoare fără probleme. În mod normal, sâmbătă, de la 11.00, avem semifinalele de simplu, urmate de finala la dublu, pentru ca finala de simplu să se joace duminică, de la ora 11.00”, precizează Mihai Ciuntea, scrutând încă o dată tabloul și programul. Alex Coman și-a întrerupt și el parcursul, cedând în două seturi, în fața lui Cezar Crețu. Crețu deschide, astfel, ușa tenismenilor români- deloc puțini!- prezenți în sferturile de finală ale competiției băcăuane ce vor avea loc vineri. Iar către „sferturi” privește și Marius Copil: „Adevărul este că nu prea am avut eu rezultate bune aici, în Bacău. Poate că se va schimba ceva acum”. Speranțele fostului număr 57 ATP au acoperire: Trofeul Dedeman & Simba Invest oferă mereu posibilitatea unei schimbări de macaz. Dacă nu acum, atunci la anul, dacă nu în proba de simplu, poate că la dublu. Un singur lucru nu poate fi însă evitat. Sub nicio formă: ploaia!

Rezultatele complete ale primului tur la simplu

Hernan Casanova (Argentina)- Eric David Verdeș (România) 6-4, 6-1

Petr Nesterov (Bulgaria)- Vlad Andrei Dancu (România) 4-6, 6-4, 6-3

Valentin Vanță (România)- Andrei Cuceu (România) 6-2, 7-5

Oleg Prihodko (Ucraina)- Ioan Alexandru Teglaș (România) 4-6, 6-2, 6-0

Cezar Crețu (România)- Vasile Antonescu (România) 6-3, 6-0

Mihai Alexandru Coman (România)- Esteban Bruna (Chile) 6-4, 4-6, 7-5

Valerio Perruzza (Italia)- Quentin Folliot (Franța) 6-4, 6-2

Radu Mihai Papoe (România)- Călin Manda (România) 6-3, 4-6, 6-4

Dan Alexandru Tomescu (România)- Juan Pablo Paz (Argentina) 7-5, 6-3

Ioan Alexandru Chiriță (România)- Ștefan Adrian Andreescu (România) 6-4, 2-6, 6-1

Bogdan Pavel (România)- Sebastian Dominko (Slovenia) 6-2, 6-4

Marius Copil (România)- William Jucha (Franța) 6-2, 6-4

Paulo Andre Saralva Dos Santos (Brazilia)- Corentin Denolly (Franța) 7-6(2), 0-6, 7-5

Luca Giacomini (Italia) –Vlad Andrei Dumitru (România) 6-3, 6-4

Lorenzo Joaquin Rodriguez (Argentina)- Dragoș Nicolae Cazacu (România) 6-0, 6-3

Filip Cristian Jianu (România)- Răzvan Balant (Canada) 6-3, 6-0

Programul turului secund la simplu

Hernan Casanova (Argentina)- Petr Nesterov (Bulgaria)

Valentin Vanță (România)- Oleg Prihodko (Ucraina)

Cezar Crețu (România)- Mihai Alexandru Coman (România) 6-3, 6-0

Valerio Perruzza (Italia)- Radu Mihai Papoe (România) 0-6, 2-6

Dan Alexandru Tomescu (România)- Ioan Alexandru Chiriță (România)

Bogdan Pavel (România)- Marius Copil (România)

Paulo Andre Saralva Dos Santos (Brazilia)- Luca Giacomini (Italia) 0-6, 2-6

Lorenzo Joaquin Rodriguez (Argentina)- Filip Cristian Jianu (România).

Dan Sion