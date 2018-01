Amicale la foc automat pentru divizionara A de handbal masculin CSM Bacău. După jocurile de pregătire cu prim-divizionarele CSU Suceava (26-34), HC Vaslui (27-29 și 26-26) și Poli Timișoara (25-29), „csmeii” vor bifa o „triplă” cu colega de serie CSU CNOT Brașov. Cele trei teste cu brașovenii vor avea loc pe teren propriu, duminică, luni și marți. Amicalul de duminică este programat de la 11.30, orele de începere ale celorlalte două întâlniri urmând să fie stabilite ulterior. Campionatul ligii secunde se va relua pe 4 martie, CSM Bacău fiind lidera autoritară a Seriei A, cu maximum de puncte. 0 SHARES Share Tweet

