Trei ofițeri și opt subofițeri ai Grupării de Jandarmi Mobile Bacău, avansați în grad de Ziua Națională a României

Pentru orice militar, avansarea în grad înainte de încheierea stagiului minim reprezintă una dintre cele mai înalte forme de apreciere profesională. Este o recunoaștere a conduitei ireproșabile, a devotamentului față de instituție și a rezultatelor deosebite obținute în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

Așa cum se întâmplă an de an, Ziua Națională a României aduce în prim-plan cadrele militare care s-au remarcat prin dăruire, disponibilitate și eficiență în misiunile asumate.

Astfel, vineri, 28 noiembrie 2025, în cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Bacău, atmosfera a fost una festivă și solemnă. În prezența conducerii unității, trei ofițeri și opt subofițeri au fost înaintați în gradul următor, înaintea împlinirii stagiului minim, ca urmare a rezultatelor remarcabile și a profesionalismului dovedit.

Cu acest prilej, conducerea unității le-a adresat felicitări celor avansați și le-a înmânat noile grade militare, subliniind importanța menținerii aceluiași nivel de implicare și responsabilitate în activitățile viitoare.

Tot în cadrul ceremoniei, alți militari ai unității au fost recompensați pentru activitatea lor foarte bună, primind Citarea pe Ordinul de Zi pe Unitate, alături de felicitări și mulțumiri oficiale — gesturi care confirmă aprecierea pentru profesionalismul și dedicarea lor constantă.

Prin aceste momente, Gruparea de Jandarmi Mobile Bacău marchează nu doar Ziua Națională, ci și continuarea unei tradiții de recunoaștere a valorilor și a performanței în cadrul instituției.