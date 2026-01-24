Trei locuințe distruse de un incendiu violent în comuna Mănăstirea Cașin. Două familii au rămas fără adăpost, în plină iarnă

Un incendiu puternic a mistuit trei case din comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău, lăsând două familii pe drumuri, în plină iarnă. Focul a izbucnit de la un coș de fum neizolat corespunzător și s-a extins rapid la gospodăriile învecinate, potrivit pompierilor.

Incendiul a pornit de la locuința unui cuplu de vârstnici și s-a propagat inițial la grajdurile cu animale. Oamenii au reușit să iasă la timp din case și să salveze vitele și câinii, însă flăcările au ajuns ulterior la alte două locuințe din apropiere.

„Era totul în flăcări. M-a sunat soțul, care tocmai venise de la muncă, și mi-a spus că arde casa noastră. Mulțumim lui Dumnezeu că noi suntem bine și că nu erau copiii acasă”, a declarat una dintre proprietarele afectate pentru Pro TV.

Un alt localnic povestește că focul s-a extins într-un timp extrem de scurt: „Într-o fracțiune de secundă s-a făcut scrum totul, flacăra era imensă. De la o gospodărie a ajuns la toate trei. Am încercat să stingem cu gălețile, dar nu ne puteam apropia, era prea periculos.”

Fiul bătrânilor din prima gospodărie afectată s-a întors de urgență din străinătate după ce a aflat de tragedie. „Sunt minim patru ani de muncă ai mei aici”, spune acesta, privind ruinele rămase în urmă.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bacău, incendiul a distrus complet trei case de locuit și trei anexe gospodărești. „Cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost efectul termic produs de un coș de fum amplasat necorespunzător față de materialele combustibile”, au precizat reprezentanții ISU.

În cele trei locuințe trăiau și doi copii mici, însă din bunurile familiilor afectate au mai putut fi salvate foarte puține lucruri.

Vecinii s-au mobilizat imediat pentru a ajuta. „Trebuie să fim alături de ei, să ajutăm cu ce se poate: cu bani, cu muncă, cu orice”, spune un localnic.

Autoritățile locale au anunțat că vor oferi sprijin de urgență. Primarul comunei a declarat că fiecare familie va primi câte 20 de metri cubi de lemn de lucru și că au fost deja demarate procedurile pentru acordarea ajutoarelor guvernamentale destinate situațiilor de calamitate.

Până la găsirea unor soluții pe termen mai lung, familiile rămase fără locuințe sunt adăpostite temporar la rude sau vecini.