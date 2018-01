– doi au fost dați afară din partid, iar al treilea a fost „avansat” la Consiliul Județean Dacă se mai rotesc mult consilierii PSRo ar putea stârni un ditamai curentul care ar putea afecta sănătatea aleșilor locali băcăuani. Și asta pentru că, deși cu doar patru fotolii în legislativul local, nominalizările consilierilor au ajuns deja la poziția a zecea. Încă de la constituirea Consiliului Local, doi dintre cei aleși pe listele PSRo – Gabriel Căsăneanu și Gheorghe Donici – au decis să se retragă, fiind înlocuiți cu Romică Botoi și Elena Cozma. Pe parcurs, Corneliu Jitariu a fost dat afară din partid pentru că era incomod pentru formațiunea sa politică, după cum a declarat consilierul. La finele anului trecut, alți doi aleși ai PSR0 – Romică Botoi și Eusebiu Diaconu – au fost dați afară din partid, pentru că nu ar fi votat cum li s-a cerut, după cum au declarat ei pentru Deșteptarea. Nu în ultimul rând, Elena Cozma a decis să demisioneze din Consiliul Local deoarece a acceptat să ocupe un fotoliu în Consiliul Județean în locul demisionarului Gabriel Bostan. Cele trei fotolii ale PSRo în legislativul local se vor ocupa cu supleanții desemnați de partid. Lista are 29 de nume, deci, teoretic, PSRo ar avea de unde alege. Deocamdată, miercuri, 31 ianuarie, se va vota doar vacantarea celor trei locuri. Cristinel manolache, liderul băcăuan al PSRo, nu a putut fi contactat pentru a-și exprima opinia în această problemă. Ce proiecte mai sunt pe ordinea de zi Dintre proiectele de hotărâre care urmează a fi votate, amintim că se vor aproba modificările unor hotărâri de consiliu local care privesc împrumutul pe care l-a făcut administrația în anul 2013 pentru finalizarea unor investiții de interes local. Consilierii vor vota și o serie de completări aduse la inventarul centralizat al domeniului public, dar și privat, numirea consiliului de administrație al A.G.A, cât și acordarea de pază și protecție a Poliției Locale către două noi obiective. De asemenea, pe ordinea de zi se află și un proiect ce vizează aprobarea normei interne, prin care municipalitatea va atribui Direcției de Servicii Publice Bacău să furnizeze contractele de lucrări și servicii ale municipiului Bacău. Ședința are loc pe 31 ianuarie, la Centrul de Afaceri și Expoziții „Mircea Cancicov” Bacău, începând cu ora 9.00. Răzvan Bibire

