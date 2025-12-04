Trei cazuri noi de gripă și peste 1.500 de infecții respiratorii în județul Bacău

Direcția de Sănătate Publică Bacău a transmis situația actualizată privind afecțiunile respiratorii pentru intervalul 24–30 noiembrie 2025. În această perioadă, în județ au fost raportate 1.584 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (I.A.C.R.S.), cele mai afectate grupe de vârstă fiind copiii și adolescenții.

Potrivit raportării, categoria de vârstă 5–14 ani înregistrează cele mai multe îmbolnăviri (512 cazuri), urmată de 2–4 ani (313 cazuri) și 15–49 de ani (326 cazuri). Au fost necesare 38 de internări, majoritatea la copiii sub un an și la cei de 5–14 ani.

La capitolul pneumonii și bronhopneumonii, autoritățile menționează 189 de cazuri, din care 58 au necesitat spitalizare. Cea mai vulnerabilă categorie este cea a vârstnicilor peste 65 de ani, cu 41 de îmbolnăviri și 19 internări.

De asemenea, în același interval au fost confirmate trei cazuri noi de gripă. Până la acest moment al sezonului, în județul Bacău s-au înregistrat 17 îmbolnăviri, dintre care:

3 cazuri la copiii între 0 și 1 an

1 caz la grupa 2–4 ani

5 cazuri la grupa 5–14 ani

4 cazuri la adulții 15–49 ani

2 cazuri la persoanele între 50–64 ani

2 cazuri la cei peste 65 de ani

DSP Bacău continuă monitorizarea evoluției bolilor respiratorii și recomandă populației măsuri de prevenție: evitarea aglomerațiilor, igiena riguroasă a mâinilor, purtarea măștii în spații închise aglomerate și prezentarea la medic la primele simptome.