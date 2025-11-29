Trei autovehicule abandonate ridicate de pe domeniul public. Poliția Locală Bacău continuă acțiunile în toate cartierele orașului

Poliția Locală a Municipiului Bacău continuă acțiunile de identificare și ridicare a autovehiculelor abandonate sau fără stăpân de pe domeniul public, în vederea eliberării locurilor de parcare și menținerii unui aspect urbanistic corespunzător.

Joi, 27 octombrie a.c., în urma activităților desfășurate în colaborare cu reprezentanții U.A.T. Bacău, au fost ridicate trei autovehicule abandonate, aflate pe str. Bucegi, Aleea Ghioceilor și Aleea Vișinului.

Măsura a fost dispusă după derularea întregii proceduri prevăzute de Legea nr. 421/2002, care include identificarea vehiculelor, somarea proprietarilor și emiterea dispoziției de ridicare.

Conform datelor furnizate de Poliția Locală Bacău, de la începutul anului au fost verificate peste 820 de autovehicule posibil abandonate, dintre care 335 se încadrează în prevederile Legii nr. 421/2002. În total, 139 de autovehicule au fost ridicate de pe domeniul public – 57 de către U.A.T. Bacău și 136 de către proprietari. Alte 142 de documentații se află în prezent în lucru.

Acțiunile vor continua în toate cartierele municipiului, polițiștii locali urmărind îmbunătățirea siguranței rutiere și a condițiilor de trafic, precum și eliberarea spațiilor publice ocupate ilegal.