Traficul ziarului Deșteptarea în 2025: un an de creștere solidă și audiență constantă

Anul 2025 a confirmat poziția ziarului Deșteptarea ca una dintre cele mai urmărite publicații online regionale din România. Datele de trafic arată o evoluție stabilă pe parcursul întregului an, cu vârfuri semnificative în anumite perioade și un interes constant din partea cititorilor.

12 milioane de afișări de pagină într-un singur an

În intervalul 1 ianuarie – 31 decembrie 2025, site-ul Desteptarea.ro a înregistrat aproximativ 12 milioane de afișări de pagină (page views). Această cifră indică un consum ridicat de conținut, cu o medie zilnică de zeci de mii de accesări. În mai multe zile din an, traficul a depășit pragul de 60.000–68.000 de afișări, în special în lunile de toamnă, când interesul pentru știri locale, sociale și administrative este tradițional mai ridicat.

3,2 milioane de vizitatori: audiență largă și fidelă

Pe lângă volumul mare de afișări, site-ul a atras 3,2 milioane de vizitatori unici în 2025. Raportul dintre page views și vizitatori sugerează că un cititor accesează, în medie, mai multe articole per sesiune, semn al unei audiențe implicate și fidele. Zilele cu peste 40.000–45.000 de vizitatori arată capacitatea publicației de a mobiliza rapid publicul atunci când subiectele sunt de interes major.

Dinamică sezonieră și vârfuri de interes

Analiza graficului evidențiază fluctuații normale de trafic pe parcursul anului. Lunile de vară (iunie–iulie) au avut un nivel ușor mai scăzut, în timp ce septembrie–noiembrie au adus cele mai mari creșteri, cu multiple vârfuri atât la vizitatori, cât și la afișări. Acest comportament este tipic pentru presa online și reflectă revenirea interesului publicului odată cu reluarea activităților economice, școlare și administrative.

În ansamblu, 2025 a fost un an foarte bun pentru Desteptarea.ro. Cele 12 milioane de afișări și 3,2 milioane de vizitatori confirmă relevanța publicației în peisajul media local și regional. Datele arată nu doar volum, ci și consistență, ceea ce sugerează o relație solidă între redacție și cititorii săi, construită pe informație de interes, actualitate și încredere.