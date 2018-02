În ultimii 50 de ani, vaccinarea a salvat mai multe vieți omenești decât oricare altă intervenție de sănătate. În lume, aproximativ 3 milioane de persoane mor în fiecare an din cauza unor boli ce puteau fi prevenite prin vaccinare. Cât de importante sunt vaccinările pentru sănătatea copilului? Ne-a explicat dr. Mihaela Negreanu, medic șef Secția de Infecțioase Copii Bacău. – Doamna doctor, săptămâna trecută, pe o raportare făcută de Direcția de Sănătate Publică, la nivel național s-au depistat 64 de cazuri noi de rujeolă, din care 21 în județul nostru. Cum s-a ajuns aici? Vorbim de o epidemie din acest punct de vedere sau de niște focare? Pe cine să dăm vina pentru această situație?

– Într-adevăr sunt noi cazuri de rujeolă în județul Bacău. Ele au fost sau încă mai sunt și internate, la noi în secție. Sunt copii de la vârsta de 3 luni, până la 18 ani. Rujeola este, în general, o boală a copilăriei, dar poate să apară și la adulți. Cum s-a ajuns aici? E greu să dăm vina pe cineva anume. Dar, în principal, putem vorbi de faptul că nu s-au făcut la timp vaccinările la vârsta la care trebuia, pentru toți copiii. Au fost foarte mulți părinți care au refuzat vaccinările, s-a adunat astfel o populație receptivă, care a depășit o anumită limită și așa s-a ajuns la aceste cazuri, destul de multe, de rujeolă. Vorbim de o boală foarte contagioasă. Ea, inițial, a apărut în partea de vest a țării, dar s-a extins și în alte colectivități, din alte județe, unde sunt focare epidemice. După un contact de 5-10 minute cu o persoană care are rujeolă, șansele de a face această boală, dacă nu ai avut rujeolă sau nu ai fost vaccinat antirujeolic, sunt foarte mari. Articolul poate fi citit integral in editia tiparita. Click aici pentru varianta PDF 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.