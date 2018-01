Campania „Salvator din pasiune”, lansată în urmă cu un an şi jumătate la nivel naţional şi derulată de toate inspectoratele pentru situaţii de urgenţă a început să devină tot mai atractivă. Dacă după prima strigare doar doi băcăuani şi-au depus dosarele, acum sunt 32 de voluntari care intră pe poarta Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bacău. „Alţi 10 voluntari s-au înscris şi vor începe activitatea la sfârşitul acestei luni”, a declarat mr. Andrei Grecu, ofiţer de relaţii publice la ISU Bacău. Aceştia vor urma mai întâi cursul de securitate şi sănătate în muncă, vor afla care sunt drepturile şi responsabilităţile lor, care sunt misiunile derulate de pompieri, după care vor participa la primul modul, cel de pregătire paramedicală. Şi dacă acum voluntarii fac prezenţa doar la sediul din Bacău, în perioada următoare şi pompierii din Comăneşti vor avea alături de ei persoane din comunitatea locală, care vor să facă voluntariat în uniforma ISU. Această campanie se adresează celor cu vârste cuprinse între 16 şi 65 de ani, apte din punct de vedere medical şi care să-şi dorească să fie salvatori din pasiune, pentru că activitatea lor nu va fi remunerată. În cazul tinerilor, care nu s-au decis ce carieră să aleagă, voluntariatul alături de pompieri îi poate îndruma către această meserie, mai ales că au posibilitatea să cunoască din interior ce presupune să fii salvator, dar poate fi un plus la interviul de angajare, indiferent de postul pentru care candidează. Voluntarii sunt ierarhizaţi în patru clase de competenţă, cel mai înalt grad putând fi obţinut de cei care vor aduna 720 de ore de voluntariat şi vor avea contract cu unitatea de pompieri de cel puţin trei ani. 0 SHARES Share Tweet

