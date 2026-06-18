Hemeiușul își construiește o identitate culturală proprie și începe să producă mitologie contemporană

Poate că acesta este începutul unei povești mai mari decât cele trei romane lansate: povestea unei comunități care a decis să își transforme memoria în cultură, cultura în identitate și identitatea într-un proiect pentru viitor

Tripla lansare de romane care transformă o comunitate într-un veritabil topos literar și simbolic

Pe 24 iunie 2026, de la ora 17:00, în Sala Mare de Festivități a Pensiunii „AntikHaus” din Hemeiuș, va avea loc un eveniment care poate marca începutul unui nou capitol în evoluția culturală a comunei. În timp ce numeroase localități din zona metropolitană a municipiului Bacău își construiesc viitorul prin dezvoltări rezidențiale, investiții imobiliare, extinderi urbane și proiecte de infrastructură, la Hemeiuș începe să se contureze un proiect de altă natură. Un proiect de recuperare simbolică a memoriei locale. Un proiect identitar. Un proiect care pornește de la patrimoniu. De la memorie. De la legendă. De la literatură. Și de la convingerea că marile comunități nu sunt doar cele care construiesc clădiri, ci și cele care construiesc sens.

În centrul acestei construcții simbolice se află „Castelul Roșu”, unul dintre cele mai cunoscute repere ale comunei și unul dintre simbolurile care au marcat imaginarul colectiv al generațiilor de băcăuani. În cadrul universului cultural aflat în formare, Castelul Roșu este conceput drept axis mundi al întregii construcții narative, punctul de convergență dintre patrimoniu, memorie și creație literară.

Primele expresii literare ale acestei construcții culturale sunt trei romane semnate de autorul localnic Dr. Gioni Popa-Roman: „Castelul Roșu – Mormântul Prințesei și Pactul Secret”, „Operațiunea Atlas – Comoara de pe malul lacului” și „Hemeiuș – Nopțile unei fantome”. Privite separat, ele sunt trei povești diferite. Privite împreună, ele reprezintă primul nucleu al unui univers literar construit deliberat în jurul Hemeiușului, al patrimoniului său și al memoriei comunității.

Mai important însă decât lansarea celor trei volume este mesajul pe care îl transmite acest demers. O comunitate are nevoie de drumuri. Are nevoie de investiții. Are nevoie de dezvoltare economică. Dar are nevoie și de memorie. Are nevoie de simboluri. Are nevoie de povești. Are nevoie de repere culturale. Are nevoie de identitate. Iar Hemeiușul pare să fi înțeles că dezvoltarea autentică presupune nu doar construirea prezentului, ci și construirea unei identități capabile să traverseze generațiile.

De la localitate la topos cultural

Toate comunitățile au istorie. Nu toate reușesc însă să transforme istoria în cultură. Toate comunitățile au patrimoniu. Nu toate reușesc să transforme patrimoniul în poveste. Toate comunitățile au trecut. Nu toate reușesc să transforme trecutul într-o resursă pentru viitor. Prin intermediul acestui proiect literar, Hemeiușul începe să facă exact acest pas. Comuna încetează să fie doar un spațiu geografic și începe să funcționeze ca spațiu simbolic: ca teritoriu al memoriei, ca univers narativ, ca laborator de mitologie contemporană, ca reper identitar, ca topos cultural.

Aceasta este, poate, cea mai importantă semnificație a evenimentului din 24 iunie. Nu este vorba despre trei cărți. Nu este vorba despre trei povești independente. Este vorba despre un proiect literar comun, despre o geografie culturală aflată în construcție, despre o comunitate care începe să se privească și să se exprime prin intermediul literaturii.

Trei romane, un singur univers

Cele trei volume propun registre narative diferite, însă sunt unite printr-un element esențial: Hemeiușul. Acțiunea se desfășoară integral, parțial sau convergent în același spațiu geografic și simbolic, transformând localitatea într-un adevărat personaj colectiv al întregii construcții epice.

În „Castelul Roșu – Mormântul Prințesei și Pactul Secret”, cititorul pătrunde într-un univers al misterului istoric, al secretelor și al pactelor care traversează timpul. În „Operațiunea Atlas – Comoara de pe malul lacului”, aventura, conspirația și căutarea adevărului se desfășoară pe fundalul aceluiași teritoriu simbolic. În „Hemeiuș – Nopțile unei fantome”, memoria, legenda și imaginarul se întâlnesc într-o poveste care explorează granița dintre realitate și mister. Privite împreună, cele trei romane creează ceea ce poate fi numit deja „Universul literar Hemeiuș”, o construcție narativă în care spațiul local devine mai mult decât decor: devine identitate, devine simbol, devine poveste.

„Castelul Roșu” – axis mundi al proiectului cultural

În centrul acestei construcții se află „Castelul Roșu”. Cunoscut de generații întregi de băcăuani, castelul depășește în aceste romane condiția de simplu obiectiv istoric sau arhitectural. El devine punctul de convergență al poveștilor, nucleul simbolic al întregului proiect, locul în jurul căruia gravitează personaje, destine, legende, mistere și interpretări succesive ale memoriei colective.

Din această perspectivă, „Castelul Roșu” este conceput ca un adevărat axis mundi al universului narativ: un centru simbolic care conectează trecutul cu prezentul, realitatea cu imaginația, patrimoniul cu literatura și comunitatea cu viitorul său cultural. Așa s-au născut multe dintre marile repere culturale europene: prin întâlnirea dintre patrimoniu și poveste, dintre memorie și imaginație, dintre loc și simbol.

„AntikHaus” – de la spațiu al ospitalității la hub al culturii

La fel de semnificativ este și locul ales pentru desfășurarea evenimentului. Pentru câteva ore, Pensiunea „AntikHaus” își va depăși rolul obișnuit de spațiu dedicat ospitalității și evenimentelor private și se va transforma într-o adevărată agora culturală: un loc al dialogului, al ideilor, al literaturii și al întâlnirii dintre comunitate și propriile sale aspirații culturale. Marile proiecte culturale nu se nasc întotdeauna în universități, academii sau instituții consacrate. Uneori ele apar în locuri care își descoperă o nouă vocație.

Pe 24 iunie, „AntikHaus” se metamorfozează simbolic din pensiune în instituție de cultură. Devine spațiul în care literatura, patrimoniul, administrația locală, mediul academic, presa și comunitatea se întâlnesc pentru a imagina împreună viitorul simbolic al Hemeiușului.

Cultura ca investiție în viitor

Evenimentul va include prezentări de carte, intervenții ale invitaților, recenzii publice și comentarii critice susținute de personalități ale vieții culturale. Moderatorul evenimentului va fi dl. Ionel Rusei, directorul Editurii „Babel” din Bacău. De asemenea, în cadrul manifestării vor lua cuvântul și reprezentanți ai autorităţilor locale, fapt care confirmă interesul administrației locale pentru susținerea inițiativelor culturale și pentru consolidarea identității comunității prin proiecte care valorifică patrimoniul, memoria și creația artistică. Alături de aceștia, vor fi prezenţi şi vor interveni oameni de cultură și critici literari precum Ioan Prăjișteanu –director al revistei Plumb, Adrian Lungu – din partea Uniunii Scriitorilor – Filiala Bacău, actrița Eliza Noemi Judeu, prof. univ. Ioan Dănilă și prof. Petre Isachi. Poate că acesta este unul dintre cele mai importante mesaje ale evenimentului: Cultura nu trebuie privită ca un lux. Cultura este o investiție în identitate. O investiție în memorie. O investiție în viitor. Iar comunitățile care înțeleg acest lucru reușesc să lase generațiilor următoare mai mult decât clădiri și infrastructură. Le lasă repere. Le lasă simboluri. Le lasă sens.

O invitație adresată întregii comunități

Pe lângă invitații deja confirmați, sunt bineveniți și cei care vor decide să participe în ultima clipă. Intrarea este liberă. Participanții vor putea dialoga cu autorul și invitații, vor putea obține autografe și vor putea descoperi în premieră universul literar construit în jurul „Castelului Roșu” și al legendelor Hemeiușului. Evenimentul este gândit ca o întâlnire deschisă a comunității în jurul culturii, al memoriei locului și al unui proiect care poate contribui la definirea identității viitoare a Hemeiușului. Iar pentru cei care nu pot ajunge la eveniment, fie din lipsă de timp, fie din cauza distanței, cele trei cărți pot fi deja descărcate gratuit, în format PDF, de pe site-ul www.free-ebooks.fr sau de pe grupul WhatsApp „Free Ebooks”.

Pe 24 iunie 2026, la „AntikHaus” Hemeiuș, se lansează trei romane. Dar adevărata miză este alta. Se lansează primul nucleu al unui univers literar construit în jurul Hemeiușului. Se lansează un proiect de recuperare simbolică a memoriei și patrimoniului local. Se lansează o idee. Ideea că dezvoltarea unei comunități nu înseamnă doar construcția de case, ci și construcția de sens. Iar dacă marile comunități sunt cele care reușesc să își transforme patrimoniul în cultură și cultura în identitate, atunci 24 iunie 2026 ar putea rămâne în memoria Hemeiușului drept ziua în care comuna a început să își asume conștient destinul de topos cultural.

Poate că acesta este începutul unei povești mai mari decât cele trei romane lansate în acea seară: povestea unei comunități care a decis să își transforme memoria în cultură, cultura în identitate și identitatea într-un proiect pentru viitor. Pentru că, uneori, marile transformări nu încep cu o instituție, cu un program guvernamental sau cu o investiție spectaculoasă. Încep cu o idee. Cu o poveste. Cu o comunitate care alege să creadă în propria sa memorie.