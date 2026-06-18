Incendiu într-un apartament din Moinești. Pompierii au intervenit rapid, fără a fi înregistrate victime

Pompierii militari au intervenit în seara zilei de 17 iunie 2026 pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-un apartament situat pe strada Tudor Vladimirescu din municipiul Moinești.

La locul solicitării au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autoscară și o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Moinești.

Echipajele de intervenție au reușit să lichideze incendiul în limitele găsite, împiedicând extinderea acestuia la alte încăperi sau locuințe. În urma incendiului au ars bunuri de mobilier și electrocasnice aflate în două camere ale apartamentului, iar pereții au fost afectați de depunerile de fum.

Din fericire, nu au existat persoane rănite și nu s-au înregistrat victime.

Potrivit informațiilor furnizate de reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență, cauza probabilă a producerii incendiului a fost folosirea focului deschis în spații închise, respectiv o lumânare lăsată aprinsă.

Pompierii reamintesc cetățenilor importanța respectării măsurilor de prevenire a incendiilor. Lumânările trebuie utilizate doar pe suporturi stabile, amplasate la distanță de materiale combustibile și nu trebuie lăsate niciodată nesupravegheate, chiar și pentru perioade scurte de timp.