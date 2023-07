Top Travel trece cu brio examenul maturității, la majorat

Suntem în plin vârf sezon de vacanțe, deși vacanțele nu au un anotimp al lor. Poți fi în vacanță când vrei, cu cine vrei și unde vrei. Sigur, e foarte important „unde” îți alegi vacanța. Ce îți dorești și de unde te inspiri.

În același timp, este foarte important să știi să îți alegi Agenția de turism, care să răspundă…exigențelor tale. Și, da, am spus bine exigențe, pentru că o vacanță nu are decât o singură variant câștigătoare. Să fie reușită!

Eu sunt mare fan de vacanțe, atât de fan încât îmi doream, la un moment dat, să mă fac turist de meserie. Am cunoscut mulți oameni de „turism” și am auzit multe povești, în majoritate fericite. Iar astăzi mă opresc la o Agenție de Turism cu experiență și chiar cu renume. Și mă refer aici la Top Travel, o Agenție de Turism care a împlinit de curând 18 ani, motiv pentru care pot afirma că a trecut cu brio examenul maturității, la majorat.

Top Travel Bacău a strâns de-a lungul timpului mulți prieteni. Da! Mulți prieteni pentru că cei mai mulți din cei care au călătorit cu ei, le-au devenit prieteni. Personal am avut multe experiențe faine cu Top Travel și m-am bucurat într-adevăr de vacanțe de top. Și pentru ca să nu par…deplasat, iată și câteva recenzii lăsate de turiști pe site-ul agenției:

„Viorica Ilie recomandă Top Travel Bacău: Tocmai ne-am întors din Rhodos.Transport cu Tarom si cazare la Mitsis Petit Palais cu all inclusive- excelente! Mulțumim Top Travel! Echipă de profesioniști, promptă și amabilă. Recomand cu multă căldură!” „Cătălin Bejan, 3 weeks ago. O experiență pozitivă cu această agenție, împreună am găsit soluțiile perfecte pentrut noi! Le mulțumesc foarte frumos!” „Ionela Porosnicu, 3 months ago: Profesionalism la cote maxime!” „Diana Nemes, 11 months ago: Profesionalism, amabilitate! Informații clare!” Și sunt doar câteva recenzii, luate la întâmplare.

Agenția de turism Top Travel, cu 18 ani în domeniul turismului, își convinge clienții prin: profesionalism, seriozitate, promptitudine; calitatea serviciilor oferite – datorită colaborării cu parteneri de încredere, recunoscuți pe piața internațională. Alte atuuri sunt prețurile mici, dinamismul și flexibilitatea, la care se adaugă și consultanța turistică. Top Travel Bacău vă oferă cele mai bune vacanțe în țară (mare, munte, Delta Dunării, stațiuni balneo, agroturism) dar și vacanțe în străinătate (sejururi, destinații exotice, circuite, cazări individuale, croaziere), precum și Turism de Afaceri sau bilete de avion pe toate destinațiile. Pe lângă toate acestea, Top Travel oferă și asigurări de călătorie. Cu alte cuvinte, totul pentru o vacanță reușită!

Unul dintre pionii importanți de la Top Travel, datorită căreia Agenția de Turism băcăuană se află în topul agențiilor de profil, este managerul Top Travel Melania Tunsu, care a început în firmă după trei ani de la înființare ca agent de turism și care cu suflet și pasiune a ajuns, fără falsă modestie, specialistă în domeniu. Și iată ce ne-a spus Melania la ceas aniversar:

„În cei 15 ani de activitate (exclusiv în turism) am învățat că această profesie ține foarte mult de proiecție, de aspirație, de vis. Turismul este pentru mine un sens de a fi, dar și o terapie. Am crescut și am depășit momente grele refugiindu-mă în acest domeniu și transpunându-mă cu tot sufletul în fiecare vacanță. Am făcut acest lucru pentru mine, iar acum fac acest lucru pentru fiecare vacanță a turiștilor mei, ca și când aș pleca împreună cu ei în destinațiile alese de aceștia, îmi proiectez alături de ei fiecare loc pe care urmează să-l viziteze, le împărtășesc din propriile mele experiențe și mă bucur alături de ei, la întoarcerea acasă, de bucuriile lor. Datorez ceea ce sunt astăzi și oamenilor lângă care am devenit ceea ce sunt din punct de vedere profesional. Portofoliul meu de turiști a fost creat în timp, pe baza valorilor mele morale și profesionale, pe baza studiilor și pregătirii continue pe care le-am primit și pe care mi le-am desăvârșit în toți acești ani. Nu am clasificat niciodată clienții după condiția sau poziția lor socială. La fiecare solicitare, eu și echipa mea lucrăm cu drag și ducem totul până la capăt ca și când ar fi propria noastră vacanță. Dacă reușești să fii nu doar simpatic, dar și empatic cu clientul tău, capeți deschiderea acestuia spre tine și îl poți fideliza mai ușor. Scopul meu, al nostru, al celor de la “Top Travel” a fost de a ajunge la inima clienților noștri, și nu de a face vânzare „la normă”, în orice condiții și pentru a umple charterele. Astfel avem clienți care ne-au rămas fideli de ani, cu care ne sfătuim în legătură cu decizii și destinații turistice și pe care îi cunoaștem ca pe propria noastră familie.”

În altă ordine de idei, despre cei 18 ani de Top Travel, istorie, prezent și viitor, ne-a vorbit într-un mininterviu doamna Liliana Manole, directorul Agenției de Turism băcăuane:

-Cum a fost acum 18 ani, când ați început Top Travel?

-Eu am terminat facultatea de Turism și am lucrat într-o agenție de turism. Apoi totul a fost foarte…direct. N-am avut timp să îmi pun întrebări dacă e greu, dacă o să meargă. Eram convinsă că dacă faci lucrurile serios și pui suflet n-ai cum să dai greș.

-Dar turismul mergea bine atunci…

-Da, a fost o perioadă în care a mers foarte bine. La început aveam un alt sediu, pe lângă Prefectură, iar toți clienții care veneau își și cumpărau vacanțe. În sediul acesta suntem din 2008. N-a fost greu, efectiv a fost de la sine.

-Dar vă amintiți primul client pe care l-ați avut la Top Travel?

-Sigur. Primul client a fost o doamnă avocat, care și astăzi ne este client. A fost de la început foarte mulțumită de serviciile noastre și atunci a spus că așa cum ai manichiurista ta, așa trebuie să ai și agentul de turism care să te consilieze.

-Anii au trecut și s-au întâmplat multe…

-Nu știu când au trecut. Cred că cei mai grei au fost anii din pandemie. Până atunci nu a fost greu. În pandemie au fost lucruri care ne-au scuturat și ne-au făcut să vedem și altă față a unor oameni.

-A fost greu să creșteți?

-Recunosc că nu am făcut prea mult promovare. Clienții, la noi, s-au trimis unii pe alții. Noi am avut clienți pe care i-am fidelizat, iar ei la rândul lor ne-au trimis alții.

-Care este punctul forte la Top Travel?

-Eu spun că e seriozitatea. Seriozitatea și adevărul despre produsul turistic. Noi niciodată n-am încercat să ne mințim clienții, să le spunem povești. Le-am spus adevărul iar uneori chiar ne-am încăpățânat să nu vindem ce știam că nu e în regulă, chiar dacă asta își doreau. Cred că ne cunoașteți foarte bine. Noi mergem să verificăm locațiile, mergem și ne documentăm și tot învățăm. Ne alegem cu foarte mare seriozitate partenerii.

-Știu că de-a lungul timpului ați făcut tot felul de parteneriate. În 2014, dacă nu mă înșel, ați devenit Agenție parteneră Paravion. Cât de importante sunt aceste parteneriate?

-Au fost foarte importante pentru că ne-au ajutat să creștem și ne-au oferit niște informații la care altfel nu am fi avut acces. Noi suntem foarte deschiși la colaborări, la tot ce înseamnă nou. Repet, alegem cu foarte mare grijă partenerii. Când vedem că ceva nu e în regulă sau nu merge, renunțăm, pentru că nu vrem să ne dezamăgim clienții.

-Aveți o relație special cu clienții dvs și chiar se poate spune că Top Travel s-a transformat într-o mare familie.

-Pe lângă seriozitate, despre care am vorbit, pe noi ne preocupă și feedback-ul de după terminarea vacanței. După ce revin, când avem și noi timp, îi sunăm și îi întrebăm cum a fost, despre experiențe, despre ghizii cu care au fost și multe, multe altele. Eu am mare noroc și de colegele mele, pentru că noi suntem o echipă bine sudată.

-Au trecut 18 ani. La ce să se aștepte clienții Top Travel pentru mai departe?

-La același mod de lucru, la seriozitate, la implicare din partea noastră. Pe unii dintre ei îi rugăm să aibă răbdare cu noi și să fie mai toleranți. Anul acesta m-am gândit să le ofer o surpriză clienților noștri fideli și am avut o experiență foarte frumoasă la o degustare de vinuri la o cramă. Clienții nu se așteptau la o astfel de experiență, iar după eveniment, mulți dintre ei au fost foarte încântați pentru că nu știau că în România se întâmplă niște lucruri la niște crame. Din fericire lucrurile se întâmplă și la noi și eu sunt foarte încântată că sunt oameni care pun suflet și care vor să construiască și că și se vede ceva. A fost doar o surpriză și noi vrem în continuare să le oferim surprize plăcute clienților noștri.

Agentia de turism Top Travel este agentie TOUR OPERATOARE, având Licența de Turism Nr. 223. Prezentă pe piață din 2005, s-a afirmat în foarte scurt timp printr-un portofoliu bogat de clienți, atât turiști individuali cât și companii renumite.

Top Travel Bacău: Strada 9 Mai 52, Bacău 600023 (în parcare Biserica Precista), telefon 0742180614. Program de luni pana vineri 09.00 – 17.30 și sâmbăta 09.00 – 12.00. https://toptravelbc.ro/

https://www.facebook.com/TopTravelSrl