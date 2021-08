Tot mai mulți agricultori se îndreaptă spre cursurile organizate de stat pentru perfecționarea în anumite meserii din agricultură. Cei mai mulți sunt atrași de avantajul oferit de diploma de absolvire care îi ajută să obțină finanțări nerambursabile de la UE.

Direcția pentru Agricultura Județeană (DAJ) Bacău a anunțat finalizarea primului curs din acest an destinat calificării agricultorilor în domeniul creșterii animalelor. Desfășurat pe parcursul a trei luni, cursul a reușit să atragă, într-o primă serie, 16 crescători de animale, în special tineri fermieri interesați să se dezvolte în zootehnie. Mihai Matei Vasile este un tânăr de doar 25 de ani, din Agăș, care deține, împreună cu familia, circa 200 de oi și peste 30 de vaci.

„Am venit să mă perfecționez în acest domeniu. În mod clar, ne-a ajutat cursul, ne-a deschis noi orizonturi, pentru am reușit să observăm cam care este performanța tehnologiei folosite, în prezent, în fermele autorizate, în fermele mari”, spune tânărul Mihai Matei Vasile. Diploma de absolvire îl va ține și mai legat de România, dar îi va folosi mai ales pentru accesarea de fonduri europene nerambursabile.

„Sunt un patriot și nu voi pleca din țară niciodată. Apoi, am crescut cu animalele și mi-e greu să mă despart de ele. Îmi place ceea ce fac: merg la ele, le îngrijesc, stau cu ele, merg peste tot cu ele. Am crescut, practic, cu animalele”, îmi destăinuie tânărul fermier. Ancuța Gosav, de 21 de ani, este din Horgești și familia ei are 350 de oi.

„Am venit la curs pentru că vrem să ne dezvoltăm, să facem din fermă o afacere mai productivă. Am aflat cum se furajează cât mai corect și mai bine animalele, condițiile în care trebuie să le creștem, dar și despre partea economică a unei exploatații, mai ales cum să valorificăm marfa cât mai bine pe piață. Toate noțiunile căpătate aici i le voi transmite și tatălui meu care nu prea are timp să facă altceva, trebuie să îngrijească animalele. Pentru că, știți, forța de muncă lipsește cu desăvârșire, peste tot, în România”, explică tînăra Ancuța Gosav.

„Dacă nu se face ceva în țara asta, în următorii zece ani nu o să mai fie vaci și oi”

Cei înscriși la curs au parcurs nu mai puțin de 360 ore teoretice și practice, timp în care au putut asimila cunoștințe noi, de actualitate, atât despre cum să managerieze corect o exploatație agricolă, despre agricultura ecologică și protecția mediului, ceva noțiuni de contabilitate, cât mai ales cum să îngrijească animalele astfel încât să obțină cât mai mult de la ele.

„Am venit special pentru a prinde o finanțare europeană, pe vaci și oi, astfel încât să ne descurcăm mai bine cu animalele, să ne ajute la muncile agricole. Un tractor ar fi bun, dar și utilaje, pentru că oameni la lucru nu se găsesc. Cei mai mulți sunt plecați pe afară, iar pe bătrâni chiar nu-i poți chema să-ți muncească la animale. Așa că ne chinuim noi, de dimineața până seara, ca să facem toate treburile. Dacă nu se face ceva în țara asta, în următorii zece ani nu o să mai fie vaci și oi pe la noi”, spune Ionuț Toderiță, de 34 de ani, fermier din Brusturoasa.

Participanții la curs au făcut inclusiv instruiri practice la diferite ferme de porci sau vaci din județ (Schineni, Radomirești), ajungând chiar și la Stațiunea de Cercetare -Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor din Holt. La aceste obiective, cursanții au putut observa pe viu toate operațiunile existente într-o astfel de exploatație.

Neculai Vizitiu, de 59 de ani, din satul Cernu, comuna Poduri, are vreo 30 de hectare de pământ, 18 vaci și „doar” … 50 de oi, după ce a vândut mai multe, din lipsa forței de muncă.

„Am venit la curs ca să mă documentez mai bine, pe animale. Copiii mei, mulți plecați în străinătate, nu vor să vină la fermă din cauză că nu avem bani ca să ne dotăm mai bine, cu mașini și utilaje. M-ar intresa să-mi schimb tractorul, vechi de 70 de ani, cu unul mai nou, mai performant, și să-mi iau o mulgătoare care să mă ajute la animale.

Apoi, vreau să fac un adăpost mai mare pentru oi și vaci, căci ăsta de acum este destul de mic și nici nu este dotat cu instalație de apă și restul”, speră nea Neculai Vizitiu. În principal, cursurile de instruire profesională sunt efectuate în vederea îmbunătățirii implementării proiectelor, derulate prin programele naționale de dezvoltare rurală.

Participanții la aceste cursuri vor primi un certificat de calificare profesională, însoțit de un supliment descriptiv al certificatului, în care se precizează competențele profesionale dobândite. Documentele de calificare profesională sunt recunoscute de Ministerul Muncii și Ministerul Educației Naționale, acesta constituind un criteriu de selecție pentru accesarea fondurilor europene.

Însă, certificatele de calificare profesională pot fi folosite și pentru a dovedi calificarea în meseriile de lucrător în zootehnie, absolventul putând solicita, legal, de la angajator, încadrarea pe un salariu superior muncitorului necalificat.